Oraşul de un miliard de dolari unde nu locuieşte nimeni

CITE (Center for Innovation, Testing and Evaluation) este un proiect al americanilor care prevede ridicarea unui oraş în deşertul din New Mexic care ar putea găzdui 35.000 de persoane, dar unde nu va locui nimeni. Aici vor fi testate tehnologii care vor fi folosite în viitor în dezvoltarea oraşelor.

Compania Pegasus Global Holdings va finanţa acest proiect cu un miliard de dolari. În acest oraş se vor desfăşura experimente amiţioase în domenii precum transport, construcţii, comunicaţii şi securitate. CITE va include zone în care se vor testa noi tehnologii pentru agricultură, energie şi tratarea apei.

Automobile fără şofer vor fi de asemenea testate pe străzile oraşului, iar acestea vor fi monitorizate din aer de drone. În ceea ce priveşte locuinţele, acestea sunt construite să reziste la dezastre naturale şi sunt echipate cu tehnologie inteligentă. CITE este ridicat în apropiere de White Sands, zona unde a fost testată prima bombă atomică.