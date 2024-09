Printre localitățile care s-au înscris în competiție regăsim Reșița și Bârlad, dar mari orașe precum Cluj-Napoca și Sibiu nu sunt pe lista de participanți. Doar zece dintre aceste orașe vor avansa în faza următoare a proiectului de neutralitate climatică.

16 orașe din România au aplicat pentru a deveni neutre climatic

În perioada iunie – septembrie 2024, 16 orașe din România au aplicat pentru a deveni neutre climatic prin intermediul proiectului M100. Printre acestea se numără Alba Iulia, Bistrița, Bârlad, Brașov, București, Buzău, Călărași, Constanța, Galați, Iași, Oradea, Reșița, Sfântu Gheorghe, Timișoara, Târgoviște și Târgu Mureș.

Aceste orașe vor trece printr-un proces riguros de selecție, în urma căruia doar zece vor fi selectate de un juriu internațional pentru a participa în etapa următoare.

Etapele selecției și sprijinul oferit

Orașele candidate vor trece prin trei etape de selecție: verificarea eligibilității, evaluarea tehnică și calitativă, și selecția strategică. Acest proces se aliniază cu etapele europene utilizate pentru desemnarea orașelor în cadrul Misiunii Europene de neutralitate climatică.

„Oraşele din România cu peste 50.000 de locuitori care au aplicat în perioada iunie – septembrie 2024 la Apelul pentru zece oraşe neutre climatic lansat în cadrul proiectului M100 au intrat oficial în competiţie pentru a primi susţinere în transformarea în oraşe sustenabile şi mai puţin poluante. Dintre cele 16 oraşe înscrise, zece vor fi selectate de un juriu internaţional şi anunţate pe 29 octombrie”, precizează sursa citată.

Programul M100 oferă oportunități și asistență pentru orașele selectate

În contextul eforturilor globale de combatere a schimbărilor climatice, programul M100 se prezintă ca un sprijin esențial pentru orașele românești care doresc să își atingă obiectivele de neutralitate climatică. Acest demers nu doar că va oferi orașelor resurse necesare și asistență tehnică, dar va contribui și la crearea unor comunități mai sustenabile și implicate.

Prin activitățile de dezvoltare a capacității și documentația furnizată, orașele selectate vor fi echipate pentru a dezvolta planuri de acțiune eficiente și investiții necesare pentru reducerea emisiilor și protejarea mediului înconjurător.

Programul oferă oportunitatea orașelor selectate de a genera schimbări pozitive pe termen lung, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a construi comunități durabile. Acest demers este sprijinit de parteneri din Norvegia și Islanda și este coordonat de un juriu internațional format din experți în urbanism, neutralitate climatică și dezvoltare durabilă.

„Prin intermediul platformei naţionale M100 care coordonează eforturile României pentru a atinge ţinte de neutralitate climatică, o misiune oglindă a Misiunii UE „100 de oraşe inteligente şi neutre din punct de vedere climatic până în anul 2030″ şi cu sprijinul partenerilor din Norvegia şi Islanda, cele 10 oraşe din România selectate vor beneficia de informaţii, activităţi de dezvoltare a capacităţii (workshop-uri, webinarii, sesiuni de asistenţă tehnică individuală) şi documentaţie (ghiduri şi modele de documente programatice) pentru elaborarea planurilor de acţiune pentru neutralitate climatică, a planurilor de investiţii şi a altor documente relevante. Participarea la acest program le va oferi oportunitatea de a genera schimbări pozitive şi pe termen lung, de a-şi îmbunătăţi impactul asupra mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2035 şi de a-şi construi comunităţi durabile şi implicate”, susţin reprezentanţii M100

Orașele anunțate oficial în cadrul evenimentului „Climate Neutrality Forum M100”

Cele zece orașe selectate vor fi anunțate oficial în cadrul evenimentului „Climate Neutrality Forum M100”, care se va desfășura pe 29 și 30 octombrie 2024, la Mina Museum din București. Proiectul M100 este finanțat din granturi SEE și Norvegiene și este implementat sub egida HUB-ului M100, coordonat de Ovidiu Cîmpean, secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Iniciativa „Towards Climate-Neutral and Smart Cities through Mutual Learning, Engagement and Capacity-Building” își propune să sprijine orașele din regiunile mai puțin dezvoltate și orașele mici și mijlocii în tranziția către neutralitatea climatică.