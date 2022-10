În curând, România va trece la ora de iarnă. Trecerea de la ora de vară la ora de iarnă va avea loc în noaptea de 29 spre 30 octombrie 2022, la ora 03:00. Mai exact, ora 03:00 va deveni ora 02:00. Așadar, ziua de 30 octombrie 2022 va avea, de fapt, 25 de ore, ceea ce înseamnă că vom dormi cu o oră mai mult în acea noapte.

Schimbarea orei are loc de două ori pe an, în martie și în octombrie. Vom reveni la ora de vară abia în ultima duminică din luna martie, adică pe data de 26 martie 2023. S-ar putea, însă, că 2023 să fie ultimul an în care facem trecerea de la ora de iarnă la ora de vară.

Uniunea Europeană vrea să renunțe la schimbarea orei

În anii trecuți, Comisia Europeană a propus renunțarea la ora de iarnă, dar până în prezent în România nu s-a luat o decizie în acest sens. Astfel că, în luna octombrie, se va trece la ora de iarnă, iar noaptea va fi mai lungă.

Prima oară, propunerea a apărut în anul 2018, însă multe state membre UE s-au opus, precizând că ar fi una „prematură.”

Aunci, o consultare online a scos la iveală faptul că 84% dintre cetățenii europeni chestionați erau în favoarea încetării schimbării orei. De aceea, deputații europeni au votat să se renunțe definitiv la ideea de oră de iarnă și oră de vară.

Efectele negative asupra organismului

Din cauza schimbării orei, specialiștii spun că o să avem o perioadă de adaptare în care vom suferi puțin fizic și emoțional, cum se întâmplă în fiecare an.

Cercetătorii spun că pentru a trece mai ușor la noul ritm, trebuie sa reduci consumul de stimulente, precum cafeaua, ceaiul negru și orice fel de energizante timp de jumătate de lună.

Totodată, medicii susțin că schimbarea orei ne poate afecta serios organismul. Se spune că cei mai afectați de schimbarea orei sunt copiii și persoanele în vârstă.

Potrivit cercetărilor, adaptarea completă a organismului la noul program se va intampla în aproximativ două săptămâni.

Specialiștii au avertizat pe parcursul anilor că există efecte negative ale schimbărilor sezoniere de oră. Printre aceste probleme se evidențiază insomnia, starea de oboseală, durerea de cap, dar și anxietatea.