„Am început testele pe celule umane, sper ca într-o lună această combinație de proteine să funcționeze. În funcție de rezultate, va trebui să negociem cu Agenția Medicamentului să vedem când începe testarea pe subiecții umani”, a precizat medicul Păunescu.

Cantacuzio intra în acțiune

”Noi nu ne ocupăm de fabricarea lui, aceasta ar trebui preluată de o unitate tip Cantacuzino și dusă mai departe. Noi suntem printre zecile de laboratoare care s-au angajat în această luptă. Vrem să punem România pe harta mare a celor din cercetare”, anunță directorul Oncogen.

Speranțele cresc

Ieri, prof. dr. Virgil Păunescu anunțase: „Am să încep mai întâi cu o mică explicație. Situația, unică în ultima sută de ani prin gravitate, obligă toți oamenii care au resurse și capacitatea de a contribui cu ceva pentru a ameliora aceaste lucruri grave pe care le traversăm, îi obligă să facă un efort. Noi la Timișoara, având un centru din fonduri europene foarte bine dotat, probabil unul dintre cele mai bune din țară, și având experiență în terapia cu vaccinuri, în cancer, în sensul de studii, am hotărât că această experiență a dezvoltării de vaccinuri în cancer poate fi translatată în ceea ce se cheamă vaccinarea în cazul unui virus. (…) Dezvoltarea prototipului a fost oarecum gata la sfârșitul lunii ianuarie, după care am început să comandăm componentele vaccinului – un amestec de 15 proteine – în străinătate și am început testarea lor, exact cum fac zeci de alte laboratoare, la ora actuală, în lume. (…) După ce vom termina testele pe celule umane, în vreo trei săptămâni, vom putea avea primele rezultate privind eficiența”.