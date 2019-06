Liviu Pleșoianu cere organizarea rapidă a unui Congres și pentru o nouă conducere a PSD, alcătuită din oameni precum Codrin Stefanescu, Șerban Nicolae, Lia Olguta Vasilescu.

„Faptul de a rămâne LIBER, complet LIBER, este ceva fără de care nu pot să funcționez. Ca atare, apreciez și voi continua să apreciez în partid și în afara lui DOAR susținerea celorlalți OAMENI LIBERI! În primul rând pentru că eu așa sunt construit. Și tot în primul rând, pentru că eu am convingerea că românii de așa ceva au nevoie – de oameni care să intre în politică crezând în ceva și nu sperând la ceva! Deși despre asta este vorba, mă feresc să-i spun „politica altfel” pentru că termenul a fost confiscat deja de multă vreme de personaje inventate și gonflate precum Cioloș și Iohannis – baloane de săpun umplute cu marketing politic…”, a scris Liviu Pleșoianu în scrisoarea deschisă pe care a publicat-o pe contul său de Facebook în cursul zilei de joi.

„Consider că 2019 este anul în care ar trebui să începem să ne re-construim un DRUM, să ne re-gândim un SENS național. De asemenea, la nivel de partid este și anul în care ar trebui să ne desprindem de trecutul și de prezentul mult prea bogat în pactizări și înțelegeri pe sub masă și dincolo de cortină. Dacă este să mă întrebați pe mine, nu de mutații ideologice pompoase avem noi nevoie acum, ci de un lucru cât se poate de simplu: de a încerca, măcar în anul acesta, să acționăm la adăpostul propriilor credințe și idealuri, iar nu sub pavăza feluritelor grupări suprademocratice și metastatale. Eu, în mod categoric, voi merge mai departe privind înainte doar către principiile și idealurile mele și ale celor care ne-au votat. Dacă PSD, în ansamblul lui, va rezona cu această linie, vom merge împreună și vom construi împreună SENSURI noi. Dacă nu, eu îmi voi vedea în continuare de drum și nu mă voi opri…

Cât despre ce se întâmplă zilele acestea în PSD, lucrurile sunt simple

…partidul a fost preluat de călăi ai oricărui principiu, de oameni din clei care se dedublează și își inventează azi versiuni noi care pornesc a se lupta cu versiunile lor de alaltăieri. Impostorilor, meduzelor nu am ce să le transmit. Colegilor verticali și oamenilor care ne-au votat în 2016 așa cum ne-au votat și în 2012 am însă multe să le spun. Cu ei chiar am de ce să vorbesc despre CURAJ și despre PRINCIPII puse în practică!

Ca atare, îmi exprim public sprijinul pentru organizarea rapidă a unui Congres și pentru o nouă conducere a PSD, alcătuită din oameni precum Codrin Stefanescu, Șerban Nicolae, Lia Olguta Vasilescu și toți ceilalți colegi cu genunchii tari și cu discurs PUBLIC asumat!

De asemenea, reiterez public și clar intenția mea de a candida la alegerile prezidențiale din acest an.

Așa cum am scris și în cartea recent lansată, voi continua să lucrez și să lupt pentru „ROMÂNIA – ȚARA UNUI VIS POSIBIL”!

P.S. Cât despre CURAJ și ASUMARE a unor PRINCIPII, provoc oricând la discuții PUBLICE orice politician-meduză care, lipsit complet de coloană vertebrală, se izbește frontal de sine însuși și contrazice azi tot ce spunea cu convingere ieri!

(…)

Voi continua și în 2019 să vorbesc și să acționez doar sub impulsul lucrurilor în care cred, alături de ceilalți oameni LIBERI! Fie să FIM!”, a mai transmis Liviu Pleșoianu.

Te-ar putea interesa și: