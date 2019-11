Atac virulent al Liei Olguța Vasilescu la actualul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru. Noul ministru a anunțat că vor avea loc modificări în ceea ce priveşte plata pensiilor. Această mutare a scos-o din minți pe Vasilescu.

”Incompetența ministrului Baubau, Violeta Alexandru, incepe sa ma sperie! Vrea sa rezilieze contractul intre Casa Nationala de Pensii si Posta Romana pentru plata pensiilor.

Pe lângă faptul ca ar falimenta Posta, companie de interes național și strategic, nu exista alternativa pentru plata tuturor pensiilor. Nicio firma privata nu are capacitatea de a distribui pensiile in orice satuc din Romania unde pensionarii nu au card si unde nu exista bancomate. Aceasta alternativa mi-a fost sugerata si mie cat timp am fost ministru, dar am trimis la plimbare indivizii care au avut tupeul sa deschida gura pe acest subiect. Se pare ca noua putere e foarte deschisa, insa… Motivul? Cica postasii ar fi PSD-isti! Incredibil!!! Ce obsedati penibili!

De la Orban am aflat si aberatia ca destituie directorul CEC Dolj, pe care l-am fi pus noi, liderii PSD Dolj, sa intarzie pensiile sau sa le dea in doua transe. Trecand peste faptul ca asemenea lucruri s-au mai intamplat si pe vremea noastra, din cauza lipsei de lichiditati sau peste faptul ca niciunul dintre liderii PSD Dolj nu are habar cine e director la filiala CEC, fiindca noi nu am schimbat niciun sef de deconcentrata, ca nu mai vorbesc de portari sau functionari cum fac deja PNL-istii, sunt convinsa ca declaratiile lui Orban se inscriu in seria de pregatiri pentru privatizarea CEC! Imi amintesc ce enervati au fost liberalii, cu Cîțu Apocalipticul in frunte, cand am anuntat ca vom capitaliza CEC-ul, ca sa il transformam intr-o banca importanta a statului! Sa nu ziceti ca nu v-am avertizat!

PS. PSD a semnat protocoale cu mai multe sindicate in care ne-am asumat cresteri de salarii, garantarea locurilor de munca etc. Faptul ca liderii de sindicat au semnat cu noi aceste documente, a fost garantia lor ca ne respectam promisiunile. Ceea qce am si facut! Nu ii mai faceti PSD-isti doar pentru ca au solicitat niste drepturi si noi le-am dat! Garantati-le si voi! Nu ii distrugeti fiindca stiti ca nu vreti sa le dati nimic si cautati sa ii stapaniti prin teroarea de a isi pierde locurile de munca sau drepturile deja castigate! #cenuprivatizeazadistrug”, scrie Vasilescu pe o rețea de socializare.

