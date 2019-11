Lia Olguța Vasilescu, fosta șefă de campanie pentru Viorica Dăncilă, în alegerile prezidențiale care tocmai s-au încheiat, a dezvăluit că rolul său a fost unul limitat în ceea ce privește strategia de campanie și programul candidatului PSD.

Mai mult decât atât, Olguța Vasilescu a scris pe internet că nu ar fi putut să facă niciodată strategia de campanie pentru Viorica Dăncilă, pentru că o strategie gândită de ea nu s-ar fi pliat pe profilul candidatului PSD în alegerile prezidențiale.

”În ceea ce mă privește, cred că lumea și-a format o părere idilică despre rolul meu în această campanie. Eu nu am făcut strategii, nu am creat mesaje pentru candidat, nu am lucrat programul candidatului etc. Cu siguranță, o strategie gândită de mine nu s-ar fi pliat pe profilul candidatului. Toate astea au fost făcute de o firmă de consultanță, selectată de doamna Dăncilă”, a scris Olguța Vasilescu pe Facebook.

”Rolul meu a fost doar să mobilizez partidul. 19 județe au avut un scor electoral peste 40 la sută, iar alte 17 peste 30 la sută. Din punctul meu de vedere, anul viitor partidul poate scoate, fără probleme, un scor electoral cu 4 în față, mai ales că PNL ne ajută zilnic”, a completat reprezentanta PSD.

În plus, demisia întregului Birou Permanent Național al partidului a fost un act asumat de membrii acestuia, mai scrie Olguța Vasilescu:

”Citind presa la o cafea, văd că apare peste tot știrea că aș fi cerut eu, tocmai eu, demisia Vioricăi Dăncilă din fruntea partidului. Total greșit! Am fost printre primii lideri PSD care au asumat greșelile din campanie și nu numai și care și-a prezentat demisia. Ceea ce s-a întâmplat ieri, demisia întregului BPN, este un lucru normal și reconstrucția partidului trebuie să înceapă cât mai repede, fiindcă e un an greu în față.

Nu a fost o noapte a cuțitelor lungi, nu a fost scandal, nu au fost jigniri! Pur și simplu, ne așezăm în dispozitiv de luptă!”, a precizat Olguța Vasilescu.

