Olguța Vasilescu a făcut marele anunț: Lovitură dură pentru cei cu pensii speciale

Astfel, Vasilescu anunţă că pensionarii speciali nu sunt avantajaţi de noua Lege a pensiilor şi că aceştia nu vor putea cumula două pensiile speciale, graţie unei Ordonanţe de Urgenţă publicate în luna septembrie a anului trecut

„In ultimele zile, se rostogoleşte o ştire cum ca, prin noua lege a pensiilor, pensionarii din sistemul public sunt dezavantajati fiindcă nu mai pot cumula doua categorii de pensii, in timp ce pensionarilor ieşiţi pe legi speciale li se permite sa cumuleze doua categorii de pensii speciale. Fake News! Pensionarii din sistemul public nu au putut cumula niciodată doua categorii de pensii ( de exemplu pensia de invaliditate cu pensia de urmaş), deci nu sunt dezavantajati sub nicio forma de noua lege. In ceea ce ii priveşte pe cei cu pensii speciale, încă din luna Septembrie a anului trecut a apărut o ordonanţa de urgentă prin care nu se mai permite cumulul a doua pensii speciale: de exemplu magistrat cu magistrat militar sau cu parlamentar. Înţeleg ca se caută in disperare carente ale noii legi şi, când nu se găsesc, se inventează…”, anunţă Olguţa Vasilescu, citată de Bugetul.ro.