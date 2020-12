Primarul Craiovei anunță într-o postare pe Facebook că s-a revenit asupra „hotărârii ilegale de închidere a HORECA”.

„Se redeschide Craiova! La propunerea presedintelui Consiliului Judetean Dolj, Cosmin Vasile, s-a revenit asupra hotararii ilegale de inchidere a HORECA dupa doar 5 zile de la redeschidere, in conditiile in care legea permitea o noua modificare numai dupa 14 zile. Noroc ca in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta exista reprezentanti ai Consiliului Judetean si Primariei Craiova si ca au alta culoare politica decat ai prefecturii”, a transmis în postarea sa de pe Facebook, Lia Olguța Vasilescu.

Nu este singura victorie a edilului înainte de Sărbătorilor de Iarnă

Anunțul actualului primar al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, vine după ce a obținut o altă victorie importantă, atunci când s-a decis redeschiderea căsuțelor de la târgul de Crăciun din Craiova. Aceasta a anunțat în urmă cu două zile că toți comercianții care au plecat în localitățile de unde sunt vor fi înlocuiți astfel încât întreaga zonă să prindă viață.

„Comitetul Județean pentru Situații de Urgență si-a declinat competenta in ceea ce privește căsuțele din zona centrală, după ce noul presedinte al CJSU, Cosmin Vasile, a pus in discuție o solicitare din partea Primăriei Craiova.

Asadar, de maine, comercianții sunt așteptați sa redeschidă aceste mici magazine de suveniruri si dulciuri. Mulți au plecat deja in localitățile de unde sunt. Ii vom înlocui mâine, astfel încât toate căsuțele să fie deschise cat mai curând,” este mesajul Olguței Vasilescu.

Căsuțele din târgul de Crăciun de la Craiova au fost deschise în data de 28 noiembrie, dar numai pentru o oră, cât timp au fost controale, ulterior comercianţii fiind nevoiţi să tragă obloanele. Autorităţile locale, în frunte cu Olguța Vasilescu au susținut în toată perioada că aceste căsuţe ale comercianţilor au fost închise ilegal.

Edilul acuzase faptul că la Craiova se aplică „o legislaţie dublă faţă de restul ţării” și îi ironiza pe juriştii Prefecturii Dolj, despre care spune că „nu ar fi putut să promoveze nici măcar anul I la Facultatea de Drept”, dar şi pe prefectul judeţului, despre care scrie că „l-a cam vătămat Covidul de care ne proteja când ne interzicea să cumpărăm acadele şi halviţă de sub biroul lui. L-o fi luat de la comercianţii de la tarabe când a mers să îi închidă…”.