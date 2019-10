Ion Țiriac a mărturisit că are o oferta de 12 milioane de euro pentru turneul BRD Trophy și este foarte tentat să vândă.

„Budapesta mai are încă un an turneul ATP, dar lucrurile se pot schimba și mâine dimineață. Am o ofertă de 12 milioane de euro pentru el. E o ofertă foarte bună pentru un turneu din categoria 250. Îl vând și gata.

Aștepând să se rezolve problemele cu arena BNR, am ajuns la 80 de ani. De 30 de ani tot aștept lucruri și foarte puține se îndeplinesc. Sunt frustrat așteptând. Toată lumea e foarte binevoitoare până la făcut. Acolo ne oprim”, a declarat Ion Țiriac pentru Gazetă.

Ion Țiriac a mutat turneul BRD Trophy la Budapesta în anul 2017 după ce Terenul Central de la Arenele BNR nu a primit avizul de siguranță.

Competiția a debutat în anul 1993 și a avut printre participanți și câștigători nume mari precum Boris Becker, Thomas Muster, Goran Ivanisevic, Carlos Moya, Gilles Simon, David Ferrer, Fernando Verdasco şi Grigor Dimitrov.

