Șeful Statului Major General al armatei din Cehia a lansat un avertisment cu privire la războiul din Ucraina. Acesta susține că Rusia va fi tot mai ostilă, chiar și după ce conflictul se va încheia.

Avertismentul a venit după după săptămâni în care unii oficiali militari occidentali și-au exprimat preocuparea faţă de ritmul lent al contraofensivei ucrainene, conform Reuters.

Totodată, Karel Rehka a subliniat că nu se simte frustrat de ritmul cu care înaintează armata ucraineană.

Amintim că Ucraina şi-a lansat contraofensiva în iunie şi a cucerit până în momentul de față aproximativ 12 mici localităţi. Totodată, în ultimele săptămâni a străpuns linia defensivă a Rusiei şi se aşteaptă să se mişte mai repede. În schimb, Rusia susţine că ofensiva Kievului a eşuat.

Am oferit multe având în vedere dimensiunea noastră şi ceea ce avem noi în armată. Credeţi-mă, trecem în revistă diferite depozite, precum şi planuri şi concepte şi încercăm să identificăm ce putem oferi în plus. Mai avem unele lucruri, inclusiv echipamente grele”, a mai spus Karel Rehka.

Acesta a declarat că sprijinirea Ucrainei ajută Occidentul să câştige timp după ani de cheltuieli insuficiente în domeniul apărării.

„Din punct de vedere militar, are sens pentru că am dormit un pic mai mult. Nu am alocat suficiente resurse şi nu am acordat suficientă atenţie apărării noastre, nu doar noi, Cehia, ci şi alianţa occidentală colectivă”, a completat generalul ceh.