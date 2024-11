Tot mai mulți șoferi români care călătoresc în Ungaria descoperă că regulile de parcare diferă față de cele din România, iar adaptarea devine o provocare. În Budapesta, situația este cu atât mai complicată din cauza „sâmbetelor lucrătoare” – zile de weekend în care parcarea este tarifată ca într-o zi normală de lucru.

Astfel, turiștii români caută constant soluții pentru a evita amenzile, folosind platformele online pentru a împărtăși experiențe și sfaturi legate de parcarea sigură și economică în capitala ungară.

Tot mai mulți șoferi români care călătoresc cu mașina în Ungaria se confruntă cu dileme legate de parcarea pe teritoriul acestei țări. În special în Budapesta, regulile privind parcarea sunt mai complexe, iar unele zile de sâmbătă sunt lucrătoare, fiind tratate ca zile obișnuite, cu plata parcării obligatorie.

Discuțiile de pe rețelele sociale ilustrează confuzia și îngrijorările șoferilor, care caută soluții pentru a evita amenzile de parcare în timpul vizitelor.

Pentru șoferii români care intră cu mașina în Ungaria, în special în capitala Budapesta, provocarea parcării devine o adevărată problemă. Spre deosebire de România, unde parcarea în weekend este gratuită în majoritatea orașelor, în Ungaria, situația este diferită în zilele de sâmbătă lucrătoare.

Mulți șoferi ezită să intre în oraș cu autoturismele personale, nu din cauza aglomerației sau a diferențelor de reglementări față de România, ci din cauza dificultății de a găsi locuri de parcare.

Unii dintre aceștia afirmă că preferă să își lase mașinile în parcările aflate la periferia Budapestei sau la aeroport, folosind de acolo mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa prin oraș.

Acest lucru le oferă flexibilitate și îi scutește de nevoia de a reînnoi parcarea la fiecare trei ore, o cerință des întâlnită în multe locuri de parcare din centrul Budapestei.

Regula privind sâmbăta lucrătoare din Ungaria pune și mai multe probleme turiștilor, care nu sunt obișnuiți cu acest sistem.

„Când ies din țară, românii fac tot posibilul să nu încalce regulile din străinătate”, remarcă un utilizator pe rețelele sociale, explicând că în anumite weekenduri sâmbăta este considerată zi lucrătoare, iar parcarea trebuie plătită la fel ca într-o zi de lucru obișnuită. Această specificitate creează confuzie în rândul turiștilor români, care riscă sancțiuni dacă omit să plătească parcarea într-o astfel de zi.

Un utilizator de pe platforma Reddit, recent întors din Budapesta, întreabă cum funcționează exact parcarea în zilele lucrătoare și în weekenduri.

„Cine a fost recent în Budapesta și îmi poate explica și mie cum sunt regulile pentru parcare. Din câte am înțeles în timpul săptămânii ai voie doar 3 ore să lași parcată mașina în anumite zone, și în weekend ar fi liber fără taxă de parcare”, a explicat acesta.

Totuși, acesta avertizează că „mai citisem că ei și lucrează 1 weekend și că s-ar pune ca și zi de muncă legală”, generând astfel confuzie pentru turiștii care nu cunosc exact zilele lucrătoare din calendarul ungar.

Pe lângă dilema zilelor lucrătoare, românii sunt preocupați și de siguranța mașinilor lăsate în parcările din Ungaria.

„Și mai e faza cu furatul mașinilor dacă e adevărată, am un Golf 6 nu e o mașină scumpă. Unde să parchez și eu mașina, mi se par destul de scumpe prețurile pentru o zi de parcare de la 100 lei în sus”, menționează un comentator.

Acesta susține că tarifele pentru parcări sunt destul de ridicate în comparație cu România, iar riscul de furt este o altă temere.

Un alt utilizator oferă sfaturi practice pentru turiștii români, asigurându-i că:

De asemenea, el recomandă parcările de lungă durată, fie supraetajate, fie subterane, pentru a evita necesitatea reînnoirii plății parcării la fiecare trei ore.

Pentru a evita problemele de parcare și stresul generat de acestea, unii șoferi români recomandă utilizarea transportului public din Budapesta. Acesta este bine dezvoltat, oferind autobuze, tramvaie și linii de metrou, astfel încât vizitatorii pot circula cu ușurință fără a depinde de mașină.

„Recomand transportul public în Budapesta. Am fost vara asta cu trenul, și m-am folosit de transportul public. Bine pus la punct, curat, benzi de autobuz, metroul foarte ok și accesibil- nu este extrem de aglomerat nici la orele de vârf”, a scris un alt utilizator.

Alți turiști optează pentru parcarea la periferia orașului, cum ar fi parcările smart de la aeroport, care sunt mai accesibile ca preț. Un comentator menționează că a plătit aproximativ 110 lei pentru trei zile de parcare la aeroport, o variantă pe care o consideră avantajoasă în cazul unei șederi scurte.

„Ai opțiunea să o lași la smart parking-ul din aeroport (am plătit undeva la 110 lei pentru 3 zile de parcare când am fost în vară) și de acolo ai bus. Pentru mine a fost varianta cea mai rentabilă având în vedere că nu aveam bagaje multe și transportul public din Budapesta e destul de ok cât să nu depinzi de mașină prin oraș”, explică acesta, recomandând astfel această soluție pentru cei care vor să evite costurile mari din centrul Budapestei.