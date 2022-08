Oana Sîrbu a dat cărțile pe față! Artista a dezvăluit cum se menține în formă

Artista a fost prezentă în platoul emisiunii „Vorbește lumea” de la ProTV, unde a fost întrebată care este secretul siluetei sale. Astfel, Oana Sîrbu a subliniat că „bagajul genetic pe care îl moștenești” este foarte important.

„Nu știu ce să spun… Contează foarte tare tot bagajul genetic pe care îl moștenești, așa că mulțumesc pentru asta părinților și rudelor mele foarte apropiate, care mi-au dat acest ceva despre care vorbiți voi.

Nu cred că e vorba doar despre latura asta fizică, doar despre ambalajul ăsta la care atât de multă lume face referire în ultimii ani. (…) Mai contează și un soi de echilibru pe care îl ai la un moment dat. Trebuie să avem grijă cum ne odihnim, cum ne răsfățăm, cum ne relaxăm”, a declarat Oana Sîrbu.

Artista a găsit relaxare în muzică după o perioadă plină de stres

De asemenea, aceasta a spus și că a găsit relaxare în muzică, după o perioadă în care s-a confrunta cu multe griji.

„După o perioadă așa de tumult interior cu multe griji care au trecut și prin viața mea personală, am găsit relaxare în continuare în muzică. Ascult orice gen de muzică bună…

Citesc, încă încerc să descopăr lucruri noi la mine și să le scot în evidență pe cele frumoase și să le rezolv pe cele mai puțin plăcute.

Îmi pun bețișoare parfumate, ard lumânări, fac băi relaxante, fac un stretching în fiecare dimineață, am recurs la acest sport să-i zicem în ghilimele, pun o anumită muzică care mă relaxează și fac așa 20 de minute în fiecare zi”, a mai spus Oana Sîrbu.

Oana Sîrbu a fost infectată cu COVID-19

Amintim că îndrăgita artistă a fost infectată anul trecut cu COVID-19. Deși a avut grijă de sănătatea ei, la filmările pentru paștele 2021, vedeta a renunțat la masca de protecție pentru câteva minute, în care a reușit să se infecteze.

„Am fost atât de precaută și de înfricoșată în perioada asta. Nu m-au interesat părerea și impresia nimănui. Am ascultat doar sfaturile a doi doctori care au apărut la tv și în care am încredere.

La un an însă și ceva după ce am dat masca la o parte, am fost la o filmare pentru Paște, unde nimeni nu purta mască. 12 minute, atât am dat masca jos, într-o pauză, și asta a fost.

La cinci zile au început simptomele. Sperietura a fost mare. Am tras o spaimă mare!

Am avut febră, am făcut și o radiografie la plămâni. Am ieșit pozitivă. Am stat departe de copil, de tatăl meu. Sper să nu se mai repete“, a declarat Oana Sîrbu.