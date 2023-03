M-am abținut pentru a nu da apă la moară

Sora Deliei consideră că „situația a scăpat de sub control” și se simte nevoită să acționeze acum. În acest sens, Oana Matache i-a criticat pe cei care i-au reproșat că-și pune copiii în pericol.

„M-am abținut până acum de la declarații, pentru a nu da apă la moară acestui scandal (pe care nu l-am început eu to begin with), dar deja situația a scăpat de sub control și mă văd nevoită să acționez.

Cred că nimeni nu are dreptul să judece o femeie atât de aspru, să o blameze pentru alegerile făcute în viață și să o jignească în repetate rânduri, în așa hal cum au făcut-o anumite persoane.

Am fost blamată public pentru acțiunile pe care le-am efectuat în ultima vreme, și mi se pare ireal cum cineva poate să creadă că sunt în stare să-mi pun copiii în pericol sub orice formă. În afară de mama, toate persoanele din jurul meu l-au cunoscut pe partenerul meu și nimeni nu a avut aceeași părere pe care și-a format-o majoritatea media în legătură cu relația noastră.

Acest înveliș de ‘catastrofă’ pus în jurul acțiunilor efectuate de mine deja devine obositor și tulburător atât pentru mine, cât și pentru copiii și persoanele implicate în viața mea. Îmi doresc foarte mult ca acest scandal să ajungă la final. Nu cred că privește pe nimeni felul în care eu aleg să-mi trăiesc viața și să-mi educ copiii.’, este o parte a mesajului pe care Oana Matache l-a transmis pe Instagram.

Radu Siffredi a reacționat și el la acest scandal

De asemenea, Radu Siffredi a reacționat la rândul său după ce mama iubitei lui, Gina Matache, a publicat înregistrarea și a transmis un mesaj controversat pe contul lui personal de Instagram, în urma scandalurilor care au avut loc. El a spus că nu va mai face un live pentru o perioadă, iar la momentul oportun o să vină cu explicații.

„Fără stream. În seara asta și pentru o perioadă. La momentul potrivit o să mă explic. Până atunci go on with bullshit. Reușiți să-mi luați tot. (…)”, a scris Radu Siffredi pe pagina sa de socializare.