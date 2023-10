Radu Drăguşin este implicat în scandalul pariurilor din Italia. Nicolo Fagioli și-a recunoscut vinovăția, iar pentru că a colaborat cu autorităţile s-a ales cu o pedeapsă mai blândă. Astfel, va fi suspendat timp de şapte luni din competiții.

După aceea, timp de cinci luni, va fi obligat să urmeze un program de reabilitare, care să îl ajute să scape de dependența de jocuri de noroc.

Acesta a făcut o dezvăluire șoc în timpul audierilor şi a spus că a luat bani de la Radu Drăgușin pentru a paria, pe când erau colegi de echipă.

„I-am rugat pe Federico Gatti și Radu Drăgușin să îmi împrumute bani, dar am promis că voi plăti pe toată lumea”, a dezvăluit Niclo Fagioli, potrivit La Gazzetta dello Sport .

Florin Manea, impresarul lui Radu Drăguşin, a reacționat și a subliniat că este „o prostie să fie legat numele lui de cazul acesta de pariuri”. Totodată, acesta a spus că sportivul român nu a pariat niciodată.

„Am văzut că i-a pronunțat Fagioli numele. E o prostie să fie legat numele lui de cazul acesta de pariuri. Radu îl împrumuta cu bani, asta e adevărat. Probabil că se vedea oricum și legătura de pe card cu banii pe care îi dădea. Radu nu a pariat niciodată, nu are legătură cu așa ceva. El îl știa pe Fagioli de la copiii lui Juventus și, dacă a putut, normal că l-a ajutat cu bani, ca un amic”, a declarat Florin Manea, impresarul lui Radu Drăguşin, pentru ProSport .

Impresarul a făcut mai multe dezvăluiri. Acesta spune că Nicolo Fagioli nici măcar nu ar fi returnat banii.

„Am vorbit și cu Radu. Mi-a zis Radu că nu știa nimic de pariuri, mi-a zis că lui i-a zis că vrea să-și ia un ceas. Îl știa de la juniori și de aia i-a dat suma respectivă. L-a „ars” și pe el de bani, că nu i-a dat înapoi, deși a zis că o să îi dea. Din ce am înțeles eu de prin Italia are vreo două sau trei milioane de euro datorii. Mi-a zis să vă dau declarație din partea lui că nu a jucat niciodată în viața lui la pariuri. Și-a ajutat un coleg, atâta tot”, a mai spus Florin Manea.

La rândul său, Dumitru Dragomir a intervenit și a spus că, în opinia lui, Drăgușin nu știa cum sunt folosiți banii.

„Dacă Drăgușin știa pentru ce sunt banii, s-a nenorocit. Dar eu nu cred că știa, pentru că el e un băiat cu capul pe umeri. Ce a făcut? I-a dat niște bani împrumut unui coleg. Ăia trebuie să aibă probe clare și nu cred că se pune problema. Doar nu o fi prost să recunoască și dacă știa că ăla pariază! Ce treabă are el? L-a ajutat cu niște bani, ce mare lucru?”, a declarat şi Dumitru Dragomir.

Florin Manea a oferit și o serie de explicații în numele lui Radu Drăgușin. Potrivit acestor informații, Drăguşin spune că nu a jucat niciodată la pariuri.

