Oana Crișan, Emerson: ”Dintre investițiile majore ale acestui an, peste 6,5 milioane de dolari au fost folosiți pentru achiziționarea de echipamente tehnice”

Emerson este o multinațională cu centrul în Missouri, SUA. Compania se ocupă cu producția de componente tehnologice și oferă servicii dedicate mai multor domenii precum cel industrial sau comercial. În România, Emerson își are locația la Cluj. Filiala din Cluj are sub tutelă 8 unități de producție iar anul acesta a ajuns la un număr de 3 mii de angajați. Oana Crișan, Employer Branding Communication Specialist, a declarat pentru Capital despre inovațiile tehnologice aduse de noile fabrici pe care marea companie le-a construit în Vestul țării.