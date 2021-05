Oamenii încă neagă coronavirusul. Se lasă influențați de formatorii de opinie

Profesorul Cristian Apetrei aduce în prim plan decesul reputatului medic psihiatru Radu Nevinglovschi. Acesta a murit din cauza coronavirusului, la o lună după ce mama sa, o cunoscută profesoară, a murit tot din cauza virusului. De ce este acest caz mai important decât alte cazuri? Profesorul Apetrei precizează că reputatul medic psihiatru a murit din cauza negării realității în care trăim. Mesajul a fost distribuit chiar de Raed Arafat.

”Doctorul Nevinglovschi era un avid cititor al “formatorilor de opinie” “specialisti” care au otravit societatea cu un mesaj in primul rand fals. In al doilea rand diviziv si care induce neincredere in reala expertiza si experienta profesionala. Care, in schimbul unei pseudocelebritati si adulatii obtinuta mai ales in segmentele sociale periferice si deranjate, au bombardat comunicarea sociala cu neadevaruri flagrante, cu pseudoinformatii, cu false ierarhii.”, se arată în mesajul profesorului.

Profesorul povestește că i s-a spus să nu-i bage în seamă pe cei care împart astfel de informații cu lumea, pentru că nimeni nu-i va lua în seamă. Din păcate, realitatea este alta, iar decesul reputatului medic psihiatru este doar un exemplu.

”Timp de un an de zile mi s-a tot spus: “Lasa-i in plata Domnului, ca nu se uita nimeni in gura lor si toata lumea ii trateaza ca pe niste clovni”. Ei bine, ziua de ieri demonstreaza fara drept de apel greutatea cuvintelor. Si impactul lor. Doctorul Nevinglovschi a aderat la documentul doctorilor negationisti si asumandu-si-l complet. Cu semnatura. Pusa pe acest document cam in perioada in care mama sa era in terapie intensiva. Document pe care si l-a insusit atat de mult incat a preferat sa stea acasa atunci cand in mod evident starea sa se agrava.

O fi folosit schema Flaviei? Medicamentele Adinei? Argumentele “medicale” ale lui Razvan? Pe cele bioetico-stiintifico-fantastice ale profesorului Astarastoae (distribuit din belsug pe pagina doctorului Nevinglovschi)? Nu stiu si n-are de fapt importanta. Important este ca azi este ziua in care Doctorul Razvan Constantinescu si asociatii sai vor trebui sa-si asume consecintele actiunilor lor. Ei au obligatia morala ca macar sa posteze anuntul decesului prin COVID al unui semnatar si sa spuna ca era un urmaritor devotat al marilor corifei cunoscuti si ca probabil ca informatiile dobandite de la acestia i-au pecetluit soarta. Altfel, Razvan Constantinescu si asociatii sai vor ramane doar niste clovni tristi si periculosi. It!”