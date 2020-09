Un bărbat din Cluj a povestit pentru știridecluj.ro ceea ce s-a întâmplat cu mama sa după ce a murit din cauza coronavirusului, la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj.

Nagy Ovidiu Marian, căci acesta este numele bărbatului, a spus că mama sa a fost băgată într-un sac de morgă apoi într-un sicriu, complet dezbrăcată.

Acesta a relatat că medicii i-au explicat noul protocol de la Ministerul Sănătății. Concret, cei care mor de coronavirus nu pot fi îmbrăcați la înmormântare deoarece riscul de infectare este încă destul de ridicat.

Potrivit noului protocol este mult mai sigur ca decedatul să nu mai fie atins.

Ce mai spune bărbatul

”Dar dezamăgirea, tristețea și disperarea au atins limite greu de suportat – când am dus hainele mamei să fie îmbrăcată cu un costum drag ei, să fie încălțată cu pantofi, personalul, autopsierul și doctorița epidemiolog care supraveghea predarea corpului mamei, au refuzat categoric, neputând fi înduplecați, afirmând și susținând că așa e protocolul de la Ministerul Sanatati de la ISU, de la Arafat – ca în cazurile de deces de virus Covid, morții nu se îmbracă.

Mama, biata mama era dezbracată complet si-asa … au tras fermoarul sacului cu fund dublu și-au pus capacul sicriului peste ceea ce era – trupul și zambetul trist al mamei mele.

Când am scos trupul mamei, au chemat și un echipaj de la jandarmerie care să se asigure ca nu vor fi incidente. Aceasta e procedura, personalul medical vrea să se asigure că nu sunt incidente, discuții, și alte evenimente generate de rude, de aparținători când ridică trupurile celor dragi de la morga spitalului.

Jandarmeria a plecat după ce am luat trupul mamei. Și uite așa tristețea, durerea, disperarea, neputința, frustrarea, întrebările au rămas în viața mea, a fratelui meu, a tatălui și a altor cunoștințe, rude, prieteni.

Am insistat să o vad, să o privesc cât era internată, am sunat aproape zilnic când raspundeau la telefon, am încercat sa pastrez legatura, să mă informez, să aflu vești … aproape toate erau încurajatoare, bune, era speranță, nădejde, noi familia, prieteni, cunostintele ne rugam, mijloceam, posteam făcându-ne si noi partea noastra si speram ca Dumnezeu e în ajutorul și sprijinul nostru”, a povestit Nagy Ovidiu Marian.