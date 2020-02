Adriana Bahmuţeanu şi Silviu Prigoană au ajuns să fie cunoscuţi de români pentru zecile de procese şi plângeri penale în care au fost implicaţi, peste 80 la număr. În cele din urmă, dându-şi seama că asta îi afectează serios pe cei doi băieţi ai lor, Eduard şi Maximus, foştii soţi au decis să îngroape securea războiului. “Supuneam copiii unui stres inimaginabil”, a povestit Adriana Bahmuţeanu.

“Băieții mei sunt deja mari, sunt doi puștani pasionați de tehnologie. Este totul foarte bine. Stau unde vor ei. Eu am renunțat la procesele îndelungi cu fostul meu soț. La un moment dat mă gândeam împreună cu avocata să intrăm în Cartea Recordurilor, vorbesc serios, dar am renunțat, i-am zis că noi renunțăm la orice proces pentru că supuneam copiii unui stres inimaginabil. Cum a vrut el (Silviu Prigoană – n.red.), cum au vrut și copiii, cum a vrut toată lumea, așa s-a întâmplat.

Mă bucur că în sfârșit s-a reparat relația dintre tată și copii, asta este cel mai important. Noi am insistat pe asta, am făcut consiliere psihologică la DGASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului – n.red.) pentru a se repara relația dintre tată și copii și mă bucur că s-a rezolvat și lucrurile sunt în ordine”, a declarat Adriana Bahmuţeanu pentru Libertatea.

“Îmi doresc o emisiune de televiziune (…) Să fie și aia, să câștigăm bani frumoși”

Faptul că acest conflict între ea şi Silviu Prigoană a ajuns la final, iar băieţii îşi petrec mai mult timp alături de tatăl lor, îi oferă acum Adrianei mai mult timp la dispoziţie să revină la propriile pasiuni şi la proiectele de care a stat departe în ultima perioadă.

Vedeta a povestit că şi-ar dori să călătorească mai mult decât până acum şi, o veste excelentă pentru fanii săi, să revină cu o nouă emisiune de televiziune. Deocamdată, nu avem detalii despre ce emisiune ar putea fi vorba sau la ce post tv, însă Adriana a spus clar că-şi doreşte să fie moderatoare, nu să prezinte un reality-show.

În ultimii ani, Adriana Bahmuţeanu a prezentat emisiunea “Necenzurat” de pe Antena Stars, a făcut parte din echipa de la “Agenţia VIP”, tot pe Antena Stars, şi a fost reporter special pentru “Acces direct”, emisiune difuzată de Antena 1, de unde a plecat la finalul lui 2019.

“Nu pot să zic că acum am mai mult timp pentru mine, fiindcă nu am timp cum mi-aș dori. Am multe proiecte. Mi-aș dori să merg la pilates, la yoga, la înfrumusețare, unde mă duc doar de nevoie și de bun simț, nu sunt neapărat fan al saloanelor. N-am timp de toate astea, dar aș vrea să călătoresc mai mult și chiar îmi doresc o emisiune de televiziune care să mă reprezinte.

Nu vreau să prezint un reality-show. Îmi doresc să fiu moderatoare, să fac ce am învățat. Am evenimente private, am nunți, zile de orașe, mai și cânt, am parodii, dar vreau și emisiune TV, să fie și aia, să câștigăm bani frumoși”, a mai declarat Adriana Bahmuţeanu.

Te-ar putea interesa și: