Mii de manifestanţi au sfidat interdicţia de a demonstra şi au ieşit din nou în stradă duminică în Belarus pentru a protesta împotriva veteranului preşedinte Alexander Lukaşenko pentru a cincea lună consecutiv, relatează agenţiile internaţionale de presă.

În pofida violenţei poliţiei şi a interdicţiilor de a manifesta, protestele au devenit parte din viaţa de zi cu zi a multor oameni, a declarat liderul opoziţiei Svetlana Tihanovskaia, care se află în prezent în exil.

„Aşa va fi până la victorie”, a spus Tihanovskaia, lăudându-i pe protestatari pentru curajul lor, relatează DPA.

Impressive bravery, self-organization, and determination of Belarusians. Despite the preventive terror campaign, people continue gathering for protest. This video is made in one of the Minsk districts. Dozens of rallies like this are taking place in Minsk today. pic.twitter.com/HgxBEts8R6

— Franak Viačorka (@franakviacorka) December 6, 2020