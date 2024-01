Grupul Clever Media vine cu noutăți în peisajul media din România prin lansarea noului canal de televiziune Prima History. Acesta a înlocuit CinemaEst încă din luna decembrie 2023 și face acum parte din grila RCS-RDS.

Noul canal de televiziune anunță două documentare speciale

Dedicat pasionaților de istorie și artă, Prima History propune un conținut variat, inclusiv seriale și filme documentare românești și străine. Compania media a semnat parteneriate cu renumita casă de distribuție Blue Ant International, care a anunțat în septembrie semnarea unor contracte pentru difuzarea de seriale și filme documentare în România.

Printre producțiile achiziționate de Clever Media pentru Prima History se numără documentarul „Return to downtown”. Filmul, realizat de câștigătorul a două premii Emmy, Derek Hough, promite să ofere o incursiune captivantă în istoria acestui monument britanic. De asemenea, Prima History va difuza mini-serialul „Lost Worlds: Deeper into the Black Sea”, transmite Gândul.

Filmul documentar prezintă imagini inedite din castelul Highclere din Anglia. Acesta este unul dintre castelele preferate de Regele și Regina Angliei. Documentarul a fost realizat de Derek Hough, câștigător a două premii Emmy. Lost Worlds: Deeper into the Black Sea. Este un mini serial de două episoade foarte interesant. Documentarul prezintă cea mai mare expediție marina din lume în explorarea modului în care s-a format Marea Neagră. O echipa de cercetători condusă de Jon Adams trimit în adâncul Marii Negre echipamente care cercetează fundul marii pentru a descoperi indicii geologice de formare a Marii Negre

Postul Prima History promite un ton academic

Adrian Bucă, manager de proiect la Prima History, afirma recent că postul urmărește să se distanțeze de „tonul isteric al talk-show-urilor care populează spațiul public”, unde participanții consideră că au dreptate doar dacă țipă mai tare. Prima History își propune să aducă în prim plan un ton academic și să promoveze dezbaterea de idei, adăuga acesta.

El a menționat că vor implica în demersul editorial redactori de la publicații de specialitate, precum și profesori de la Facultățile de Istorie ale celor mai importante universități din țară. Colaborările canalului TV includ parteneriate cu cei mai importanți producători de film documentar din România.