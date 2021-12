Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, afirmă că taxa de solidaritate nu ar trebui implementată dacă ar exista o colectare inteligentă a TVA-ul în țara noastră. De asemenea, el nu consideră că 1% din cifra de afaceri ar reprezenta o pierdere semnificativă pentru companiile mari din România.

„Probabil că în acest moment nu va fi aplicată această taxă, dar vom încerca cu toții să gândim cu capetele noastre și să vedem dacă 1% din cifra de afaceri este chiar așa înrobitor cum spun unii liberali, că va distruge afacerile marilor companii din România. În foarte multe țări europene, un înalt grad de civilizație și de democrație și economică există acest lucru”, a spus Vasile Dîncu.

„Poate nu va fi nevoie de această taxă”

De asemenea, social democratul a explicat că a discutat recent cu restul colegilor PSD, dar și cu Adrian Câciu, ministrul Finanțelor, despre îmbunătățirea colectării TVA-ului pentru a nu fi nevoie de o taxare nouă.

„Vom încerca, anul acesta, prin factură electronică, prin digitalizare și prin formule mai simple legate de adunarea contribuțiilor și taxelor, să mărim colectarea și poate nu va fi nevoie de această taxă dacă vom mări colectarea. La colectarea de TVA suntem pe ultimul loc în Europa. Avem o gaură la TVA de 34%”, a spus Vasile Dîncu, vineri, la Digi24.

De asemenea, taxa de solidaritate nu este susținută nici de anumiți politicieni liberali, precum Florin Cîțu.

Florin Cîțu nu susține taxa de solidaritate: Nu se justifică în context economic

Liderul Partidului Național Liberal, Florin Cîțu a spus, miercuri, că nu susține taxa de solidaritate. Acesta a explicat că este vorba de „impozitarea pe cifra de afaceri vs impozitarea pe profit”.

„Din punctul meu de vedere, nu susțin astfel de taxări (suprataxare cu 1% din cifra de afaceri a marilor companii, n.red.). Bineînțeles că am susținut asta în coaliție (…) Așa pe hârtie pot să scriu multe. Ea nu se justifică în context economic, am avut economia închisă 2 luni, bugetul a fost susținut de astfel de companii. Nu-și are loc astfel de taxă. Ea este susținută de partenerii din coaliție, dacă și premierul este de acord. Este vorba de impozitarea pe cifra de afaceri vs impozitarea pe profit”, a declarat Florin Cîțu.