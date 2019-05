România surprinde din nou. După ce în 2014 am instalat în funcția de președinte al statului un cetățean de origini germane, acum am spart noi bariere. Klaus Iohannis a spart gheața în 2014. L-a bătut măr pe Victor Ponta și s-a instalat la Palatul Cotroceni.

De această dată, alegerile europarlamentare oferă o nouă surpriză de proporții. Un cetățean francez, pe lista europarlamentarilor români trimiși la Bruxelles. Este vorba despre Clotilde Armand care are cetățenie română din 2015. Aceasta nu a renunțat însă și la cea franceză, chiar dacă a obținut-o pe cea română după ce s-a căsătorit cu un român.

Datorită scorului foarte bun al Alianței USR-PLUS, peste 20%, poziția a patra ajunge în Parlamentul European. Astfel, Clotilde Armand lasă poziția de consilier local la Sectorul 1 din București și pleacă la Bruxelles.

Potrivit declarației de avere depusă la înscrierea candidaturii, Clotilde nu are niciun teren pe numele său, în schimb, soțul ei, Sergiu Moroianu are nu mai puțin de 12. În plus, cei doi au 3 apartamente și două case în București, două mașini, opere de artă și bijuterii în valoare de 18.000 de euro și peste 250.000 de euro în conturi, la care se adaugă acțiuni și titluri de stat ce depășesc 100.000 de euro.

Clotilde Armand a reușit anul trecut să câștige din management peste 120.000 de euro, la care se adaugă chirii și arende de circa 40.000 de euro ai soțului.

