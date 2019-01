O nouă schimbare în Codul Rutier! Veți rămâne fără talon și cu o amendă usturătoare dacă nu cunoașteți acest detaliu

Acesta a primit o amendă grea pentru că a lăsat pe altcineva la volanul maşinii sale înmatriculate în Germania.

Doi români, unul stabilit în Italia şi altul în Germania, s-au ales cu o amendă de 498 de euro şi cu documentele maşinii ridicate, după ce au fost opriţi de un echipaj de carabinieri.

Andrei Palaghiciuc, român stabilit de cinci ani în Germania, la Lindefels, a hotărât să petreacă Revelionul 2018/2019 în Peninsulă, la prieteni. A plecat spre Lombardia cu maşina înmatriculată regulamentar în Germania, împreună cu o familie de prieteni, în total patru adulţi şi un copil de doi ani.

Vineri, pe 28 decembrie, au ajuns aproape de destinaţie: un sătuc de lângă Pavia. Aici au fost întâmpinaţi de prietenul lor, Răzvan Coldea, român stabilit în Italia.

“Am ajuns vineri în data de 28.12.2018 la destinaţie, spune Andrei Palaghiciuc, pentru HotNews.ro. La ora 18:00 am plecat cu prietenul meu cu reşedinţa în Italia la o cunoştinţă care se afla la 4 km distanţă. Am decis să conducă el până la următoarea oprire, eu fiind în partea dreaptă. După 3 km am fost opriţi de Carabinieri, iar şoferul a primit 500 € amendă pe loc. Mie mi-a fost pus sechestru pe maşină, care e înmatriculată în Germania, şi mi-au confiscat talonul. Carabinierii mi-au spus că el nu avea voie sa conducă maşina mea, chiar dacă eram împreună”.

Românii au plătit amenda pe loc şi au avut permisiunea să conducă maşina doar până acasă, documentele maşinii fiind puse sub sechestru. Ei au încercat să filmeze episodul, în timp ce protestau faţă de carabinieri, care nu au solicit, potrivit lor, niciun alt document al maşinii.

“Nu ne-au lăsat să filmăm, au spus că alte documente nu-i interesează", a declarat Andrei Palaghiciuc, potrivit hotnews.ro.