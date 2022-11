O nouă fabrică în România! Nicolae Ciucă a dat vestea personal: Salut decizia anunțată

Guvernul României a publicat pe pagina oficială de Facebook un mesaj prin care anunță că prim-ministrul Nicolae Ciucă salută decizia luată de către compania Nokian Tyres PLC, aceea fiind de a investi suma de 650 de milioane de euro în țara noastră.

Astfel, va fi construită, la Oradea, prima fabrică de cauciucuri fără emisii de dioxid de carbon. Ea urmează să producă anul 6 milioane de cauciucuri. O altă veste bună este că oamenii din zonă vor avea parte de aproximat 500 de locuri noi de muncă.

„Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă: Salut decizia anunțată de Compania Nokian Tyres PLC de a investi în România 650 de milioane de euro. Prima fabrică de cauciucuri cu emisii zero de dioxid de carbon, care va fi construită la Oradea, va produce anual 6 milioane de cauciucuri și va genera aproximativ 500 de locuri de muncă”, arată Executivul României pe pagina de socializare.

Au fost analizate peste 40 de locații din Europa

Guvernul mai spune că înainte de a se lua decizia construirii fabricii la Oradea, au fost analizate mai multe locații din Europa, unde au fost luate în considerare criterii de performanță – disponibilitatea forței de muncă calificate, avantajele logistice și stabilitatea mediului de afaceri.

„Decizia finală, luată în urma analizării a peste 40 de locații din Europa, s-a bazat pe criterii de performanță precum disponibilitatea forței de muncă calificate, avantajele logistice și stabilitatea mediului de afaceri. Mă bucur că am avut ocazia de a prezenta, în cadrul întâlnirii recente cu reprezentanții companiei, la Palatul Victoria, oportunitățile pe care Guvernul României le poate genera pentru investitorii străini, inclusiv din perspectiva celor care urmăresc relocarea afacerilor din regiune”, se mai arată pe Facebook.

Guvernul României este deschis către investiții

În mesajul de pe rețeaua de socializare se mai arată că Executivul este deschis către investiții, subliniind că are încredere în cele străine, despre care spune că deja au crescu cu 46% în primele luni ale acestui an.

„Așa cum am anunțat public, Guvernul este deschis către investiții, atât prin bugetul național fără precedent alocat în acest sens, cât și prin sprijinirea și încurajarea deciziilor de a dezvolta noi afaceri în țara noastră. În acest sens, colaborarea cu autoritățile locale, dar și disponibilitatea de a stimula acest gen de decizii prin instrumente de sprijin guvernamental reprezintă calea către dezvoltare economică susținută. Am încredere că investițiile străine din România, care au crescut deja cu peste 46 la sută în primele luni ale acestui an, depășind cota de 6,4 miliarde euro, vor beneficia de o nouă dinamică, prin operaționalizarea Agenției de Investiții și Comerț Exterior”, se mai arată în mesaj.