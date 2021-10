13 oameni au ajuns la spital și unul a murit în orașul New York, după ce s-au îmbolnăvit de leptospiroză. Nu se știe de ce cazurile au fost mai frecvente în acest an, dar se crede că vremea mai caldă generată de schimbările climatice poate fi un factor, informează Gizmodo.

Leptospiroza, numită și boala Weil, este cauzată de bacterii Leptospira, în formă de spirală. Este o boală zoonotică, ceea ce înseamnă că infecțiile sunt transmise oamenilor de la animale, în acest caz prin urina infectată.

Transmiterea infecției are loc prin contact direct cu animalele bolnave sau produsele biologice ale acestora, în special prin urină. Însă principalul factor de transmitere îl reprezintă apele de suprafață contaminate cu urina rozătoarelor.

Nu toată lumea se îmbolnăvește după infectare, simptomele vagi putând îngreuna punerea unui diagnostic.

Cum se manifestă leptospiroza

Perioada de incubație este de 2-20 zile. Boala începe brusc cu frisoane, febră, cefalee, dureri în articulații, insomnie și slăbiciune generală. Apar tulburări hemoragice sub formă de hemoragii nazale și gastrointestinale.

Uneori, oamenii se pot recupera după o primă fază a bolii, doar pentru a experimenta o a doua fază, mai gravă și mai periculoasă, care poate afecta grav ficatul, rinichii și creierul. Această a doua fază este mai frecventă când infecția nu este tratată cu antibiotice.

59.000 de decese anual

Leptospiroza poate infecta oameni din întreaga lume, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, și poate provoca peste 1 milion de infecții și aproximativ 59.000 de decese anual.

În New York, conform datelor Departamentului de Sănătate, 57 de cazuri de leptospiroză au fost înregistrate pe o perioadă de 15 ani, din 2006 până în 2020.

Schimbările climatice vor face ca boli precum leptospiroza să fie mai frecvente

Deși New York a fost afectat in acest an de inundații mari provocate de uraganul Ida, niciunul dintre cazurile de leptospiroză nu pare să aibă legătură cu acestea. Dar schimbările climatice, care au făcut ca uragane precum Ida să devină mai puternice, vor face ca boli precum leptospiroza să fie mai frecvente și aici.

„Bacteriile pot persista în medii calde și umede. Schimbările climatice, care permit bacteriilor să persiste ar putea contribui la o creștere a cazurilor acestei boli în rîndul oamenilor”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de sănătate.