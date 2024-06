Actrița Betty Anne Rees a murit la 81 de ani

Actrița Betty Anne Rees, care a interpretat femei dure care nu erau foarte drăguțe în filme precum „The Unholy Rollers” și „Sugar Hill”, a murit. Avea 81 de ani.

Rees a murit luni la locuința sa din Hemet, California, după o serie de căzături și un posibil accident vascular cerebral, a declarat nepoata ei, Kathleen Loucks, pentru Hollywood Reporter. De asemenea, ea a fost diagnosticată cu scleroză multiplă la începutul anilor 1990.

Ea a interpretat-o pe Janet Ingram, secretara lui Steve Douglas, interpretat de Fred MacMurray, în ultimul dintre cele 12 sezoane ale serialului „My Three Sons”, în 1971-72.

Elizabeth Anne Rees s-a născut la 14 aprilie 1943, în Shaker Heights, Ohio. Tatăl ei, James, era un avocat care deținea cai de curse, iar mama ei, Margaret, era casnică.

A jucat în numeroase seriale și telenovele

Betty Anne Rees a absolvit liceul Shaker Heights în 1961 și a urmat cursurile Universității din Miami înainte de a studia actoria la Pasadena Playhouse și de a apărea în telenovelele „General Hospital” și „The Doctors”. În New York, a stat în cameră cu viitoarea vedetă din „Benson”, Caroline McWilliams, care mai târziu a devenit soția lui Michael Keaton.

Rees a apărut într-un episod din 1966 al serialului ABC Shane, cu David Carradine în rolul principal, apoi și-a făcut loc în două filme lansate în anul următor, „The Cool Ones” și „Banning”.

Rees a continuat să apară în alte seriale, precum Adam-12, Medical Center, Mannix, Mod Squad, The F.B.I., Police Woman, S.W.A.T., The Streets of San Francisco, Lou Grant, Barnaby Jones și, în 1978, pentru ultima ei apariție, The Incredible Hulk.

Mai târziu, a condus saloanele Gloria Marshall, a proiectat bucătării și se spune că a inventat un cadou caraghios din anii ’80 pentru șefi, numit „Inelul de dentiție pentru executivi”.

Ea avea doi nepoți și o soră, dar și două pisici, Honey Bear și Lovey, care au nevoie acum de un nou cămin.

Betty Anne Rees nu s-a căsătorit niciodată, dar nepoata ei a spus că a avut o poveste de dragoste în anii 1960 cu Art Modell, care achiziționase echipa Cleveland Browns din NFL.