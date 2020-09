Echipa Blue Air a construit în ultimii 15 ani cea mai mare companie cu capital privat din industria aviatică românească – o companie solidă, de încredere, respectată de partenerii săi, care servește peste 4 milioane de pasageri pe an și reprezintă principalul transportator aerian al micului antreprenoriat și al diasporei românești.

În ultimii trei ani, Blue Air a plătit către statul român impozite, taxe și contribuții care au depășit în mod constant 100 milioane lei/an și a devenit o companie cu un rol esential pentru aviația românească.

După trei ani de investiții masive în rute și sloturi pe marile aeroporturi europene, compania a devenit profitabilă anul trecut, înregistrând in anul financiar 2019 un profit net de 72 milioane Ron.

Scurta istorie a măsurii de ajutor de stat aprobată de către Guvernul României prin OUG 139 din data de 19 august 2020 și autorizată de către Comisia Europeană, în regim de superurgentă, în data de 20 august 2020.

16 martie 2020

Acum 6 luni, odată cu declararea stării de urgență de către autoritățile române pe 16 martie 2020, Blue Air a fost nevoită să suspende zborurile regulate.

În același timp, având în vedere faptul că, dată fiind lipsa zborurilor, încasările din vânzarea de bilete practic au dispărut și ele, Blue Air a demarat imediat demersurile pentru a obține un împrumut de salvare de la statul român, pentru a putea acoperi minimul de cheltuieli curente necesare supraviețuirii.

23 aprilie 2020

Statul român a confirmat angajamentul său de a acorda un împrumut de 300 milioane Ron, pe 6 ani, companiei Blue Air prin aprobarea de către Guvern a Memorandum-ului cu tema „Acordarea unui ajutor de stat, Societății Comerciale ”Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM S.A., respectiv Societății Comerciale Blue Air Aviation S.A. pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19 și cauzate direct de această pandemie, în baza art.107 alin. (2) lit. (b) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europenene”

30 aprilie 2020

Comitetul Interministerial pentru Finanțări, Garanții și Asigurări de Stat („CIFGA”), a aprobat acordarea de către Eximbank a unui credit-punte de 30 milioane Ron, cu garanții, pentru plata certificatelor de CO2 necesare pentru îndeplinirea obligației de conformare cu Directiva 101 din 2008 a Comisiei Europene – credit cu scadenta 31 iulie 2020 si sursa de rambursare din creditul cu titlu de ajutor de stat aprobat prin Memorandum.

29 iunie 2020

În baza angajamentului statului român luat prin Memorandum și reconfirmat de reprezentanții Guvernului României și ai Consiliului Concurenței în teleconferintele formale avute pe această tema, și având acordul de principiu al principalilor creditori, Blue Air:

a depus la Tribunalul Municipiului București cererea de deschidere a procedurii de Concordat Preventiv și

a pus la vânzare orarul de zbor pentru reluarea treptată a curselor regulate în cursul lunii iulie.

30 iulie 2020

La peste 3 luni de la aprobarea Memorandum-ului, statul român a reconfirmat angajamentul sau de a sprijini temporar compania Blue Air prin avizarea în prima citire, de către Guvernul României, a Ordonanței de Urgență care stabilește cadrul normativ necesar pentru garantarea de către stat a unui împrumut de 300 milioane Ron pe termen de 6 ani.

19 august 2020

La 3 săptămâni după prima citire, statul român a aprobat Ordonanța de Urgență nr. 139 privind instituirea cadrului legal necesar pentru garantarea de către stat a unui împrumut de 300 milioane Ron pe termen de 6 ani, parțial cu titlul de ajutor de stat pentru acoperirea pierderilor înregistrate de companie în perioada de suspendare a zborurilor pe durata stării de urgență și parțial cu titlu de ajutor de salvare pentru acoperirea deficitului de lichidități creat de reducerea cererii de zbor că urmare a pandemiei de COVID-19, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene.

Astăzi, 21 septembrie 2020

La o luna după aprobarea, de către Guvernul Român a cadrului normativ (prin OUG 139, pe 19 august 2020) și autorizarea în regim de superurgenta a măsurii de către ajutor de stat de către Comisia Europeană (pe 20 august 2020), Blue Air nu a primit încă împrumutul de salvare solicitat acum mai mult de șase luni.

Faptul că am reușit să supraviețuim pe durata a peste 6 luni de forță majoră, prin forțe proprii, doar din încasările din cursele organizate de noi și fără nici un fel de sprijin financiar extern, este o realizare extraordinară a întregii echipe Blue Air. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără încrederea pasagerilor, a statului român și a partenerilor noștri comerciali (lessori, furnizori de tehnologie, autorități și aeroporturi străine) în modelul nostru de business și în competența întregii echipe.

În aceste 6 luni, singurele încasări au fost cele din zborurile cargo și de repatriere desfășurate pe perioada stării de urgență, și cele din vânzarea de bilete din ultimele 3 luni. Din păcate, dată fiind cererea redusă de transport aerian, aceste încasări abia acoperă cheltuielile absolut esențiale pentru desfășurarea în condiții de siguranță a zborurilor curente și nu pot compensa nici măcar costurile fixe din perioada de suspendare a zborurilor – fapt de altfel asumat atunci când, în baza angajamentului statului român, am luat decizia de protejare prin concordat și de reluare a zborurilor regulate.

Deși operăm la nivelul minimal necesar pentru a asigura un nivel de venituri care să acopere costurile de operare în condițiile cererii reduse, în lipsa creditului solicitat în ultimele 3 luni nu am putut acoperi nici măcar salariile celor 30% din colegi care nu au fost în șomaj tehnic în această perioadă, și din păcate nu ne-am putut respecta angajamentele de plata pentru luna septembrie luate prin oferta de concordat.

Decizia statului român de a ne sprijini, făcând posibil, prin garanția de stat, accesul la finanțare, ne onorează și ne motivează pentru a merge mai departe. Acest sprijin ne permite să continuăm să ne servim pasagerii, să contribuim semnificativ la bugetul de stat și să creăm valoare pentru România.

Pentru că toate acestea să se poată însă întâmpla, Blue Air are nevoie acum de operaționalizarea imediată a acestei garanții – altfel nu ne putem onora angajamentele față de pasagerii, partenerii și colegii noștri.

Colegii noștri, familiile lor, au nevoie de bani să trăiască, să poată să-și crească copiii, să își plătească creditele.

Partenerii noștri comerciali (aeroporturi, agenții de turism, furnizori de servicii) au nevoie și ei de bani că să ne poată sprijini în continuare – să-și poată plăti angajații, și să continue să ne ofere servicii fără rabat de la calitate și de la standardele de promptitudine și siguranță pe care ne bazăm cu toții.

Pasagerii noștri au nevoie să le fie rambursate sumele pentru cursele anulate și să aibă siguranța zborurilor viitoare.

La Blue Air, noi suntem hotărâți să continuăm să luptăm pentru această companie, pentru aviația românească, pentru echipa și pasagerii noștri. Suntem hotărâți să oferim soluții de călătorie din ce în ce mai bune, atât ca nivel al serviciilor, cât și ca preț.

De aceea, în ultimele 6 luni, echipa Blue Air a făcut tot ce este omenește posibil pentru a asigura continuitatea activității noastre. Acum, avem nevoie de sprijinul urgent al statului român.

Dacă nu am fi avut angajamentul statului român de a ne sprijini în această situație de forță majoră, Blue Air nu ar fi solicitat intrarea în procedura de concordat pe 29 iunie 2020 și nu ar fi reluat zborurile regulate începând cu luna iulie 2020.

Probabil am fi decis să rămânem o companie mică, de chartere și eventual cargo, să continuăm activitățile care ne-au salvat în perioada de stare de urgență; în mod sigur nu am fi continuat să ne îndatorăm și nu am fi continuat să vindem bilete.

Am fi asistat cu tristețe la dispariția unei companii românești reputabile, care concurează de la egal la egal cu marile linii aeriene europene – dar măcar nu ne-am fi asumat angajamente pe care acum nu le putem respecta.

Am fi pierdut mii de locuri de muncă de înalta calificare, atât direct la Blue Air cât și la companiile de pe fluxul nostru de valoare adăugată, aeroporturi, operatori la sol – dar măcar ne-am fi respectat promisiunile, așa cum am făcut-o până acum.

Pentru a putea obține împrumutul pe 6 ani care ne ajută să acoperim pierderile generate de pandemie și să putem asigura continuitatea activității Blue Air, solicităm reprezentanților Ministerului de Finanțe să finalizeze în regim de urgență proiectul Hotărârii de Guvern (“HG”) care stabilește termenii și condițiile garanției de stat, conform prevederilor Art. 6 (1) din OUG 139.

Din punctul de vedere al Blue Air, noi am îndeplinit toate condițiile prevăzute de cadrul normativ respectiv: am furnizat toate informațiile și evaluările solicitate, am constituit garanțiile la Eximbank în favoarea statului român și am modificat componentă Consiliului de Administrație pentru a integra reprezentanții autorităților.

Acordarea împrumutului pentru acoperirea pierderilor generate de pandemie reprezintă o condiție indispensabilă pentru aprobarea planului de redresare de către creditorii concordatari și pentru reluarea operațiunilor Blue Air pe baze solide.

Cu cât primirea acestui credit este amânată, piețele pe care noi nu le mai putem deservi vor fi preluate de către operatori străini – care nu vor contribui la bugetul de stat al României și nu vor lua decizii având în minte interesul românesc.

Fiecare zi de întârziere subrezeste încrederea partenerilor noștri în Blue Air și în statul român și întărește poziția competitorilor noștri direcți – care profita de oportunitatea nesperata de a zbura pe o piața rămasă neservita de către Blue Air.

La Blue Air, suntem hotărâți să continuăm să zburăm. Știm ce avem de făcut, și am demonstrat până acum că reușim să facem ceea ce ne propunem.

Reiterăm faptul că prin redresarea activității BLUE AIR se realizează un impact asupra bugetului României care este este strict pozitiv, întrucât astfel va fi evitat efectul direct al falimentului Blue Air asupra bugetulului de stat din acest an precum și efectul de multiplicare negativ asupra aviației românești și economiei naționale, iar în urma primirii finanțării BLUE AIR va redeveni un contributor semnificativ la bugetul statului – acesta însemnând că odata cu atingerea nivelului de activitate din 2019 contribuția sa la buget va depăși din nou 100.000.000 Lei anual.

Existența unor companii românești solide în domeniile strategice pentru țară reprezintă singura garanție pentru protejarea intereselor strategice românești. Blue Air este una dintre aceste companii. Va puteți baza pe noi.