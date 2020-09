Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat miercuri, la Piatra-Neamţ, că circa 13.500 de companii s-au înscris deja în aplicaţia informatică privind cele trei scheme de ajutor de stat.

„Ieri am lansat la ora 10,00 aplicaţia informatică pentru cele trei scheme de ajutor de stat pentru acel un miliard de euro pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Astăzi, la ora 15,30, în aplicaţia informatică erau 13.500 companii, potenţiali beneficiari ai banilor europeni, care s-au înscris deja. Estimăm că pe toată perioada de derulare ajungem la aproape 100.000 companii.

Avem o aplicaţie informatică şi am dat drumul în etape, pentru că este imposibil să faci verificarea dosarelor de finanţare într-un mod manual. Totul trebuie făcut informatic, automatizat. Ne vom ocupa ca până la 31 decembrie să se semneze şi să dăm drumul la bani”, a afirmat Popescu.

După ce a vizitat trei agenţi economici importanţi cu capital românesc din judeţul Neamţ, ministrul Virgil Popescu s-a arătat dezamăgit că aceştia nu au fost sprijiniţi de guvernul anterior.

„La Kober, de exemplu, unde se fabrică centralele Motan, nimeni nu i-a ajutat să dezvolte cercetarea în domeniul lor. Ţinând cont de planul PNL privind extinderea reţelei inteligente de distribuţie a gazelor naturale, centralele de aici – fiind singurul producător din România – pot deveni un jucător nu doar pe piaţa românească, ci pe piaţa regională. Faptul că s-ar putea ca centralele de aici să se vândă în toată ţara şi în Europa ar fi un lucru extraordinar pentru judeţul Neamţ.

Am fost la Comes, unde am văzut lucruri uluitoare care s-au făcut. Investiţie nouă în domeniul petrolului şi gazelor. Oamenii aceia exportă mai mult decât vând în ţară. Oamenii aceia trebuie ajutaţi. Vorbim de un capital românesc care trebuie ajutat, să lucreze cu Romgaz, cu Transgaz. Nu i-a băgat nimeni în seamă.

Oare de ce autorităţile judeţene – au avut guvern până în 4 noiembrie – nu au făcut ceva pentru această companie românească?

Ultima companie pe care am vizitat-o, EuroEM, face lucruri uluitoare. Am văzut fabrica de ţevi pentru canalizare, cu diametru de trei metri. Nimeni nu i-a luat să îi împingă de la spate, să îi pună în lumina reflectoarelor. În acelaşi grup de firme este o companie în domeniul petrol şi gaze care explorează o sondă de foraj la mare adâncime, la 5.000 metri.

Să nu te duci tu Ionel Arsene, care ai deţinut preşedinţia Autorităţii pentru Resurse Minerale, să îi ajuţi pe oamenii aceia să îşi încheie acordul petrolier? Este strigător la cer”, a mai spus ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

