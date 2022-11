O cunoscută actriță de comedie, devenită celebră datorită unor seriale americane de succes, a murit la vârsta de 79 de ani.

Susan Tolsky, cunoscută mai ales pentru rolul Biddie Cloom din serialul de comedie „Here Come the Brides”, a încetat din viață pe 9 octombrie.

Potrivit The Hollywood Reporter, actrița a murit la casa sa din Toluca Lake, Los Angeles, California. O slujbă de înmormântare a fost oficiată la 31 octombrie, a precizat sora actriței, informează TvInsider.

A vrut să devină medic, dar a ales în final actoria

Născută la 6 aprilie 1943, în Houston, Texas, Tolsky a devenit pasionată de actorie de la o vârstă fragedă. A decis, totuși, să urmeze facultatea de medicină și s-a înscris la Universitatea din Austin. A renunțat la cariera de medic și a abandonat facultatea, transferându-se la Departamentul Dramă, specializarea teatru.

În ultimul an de facultate a fost observată de regizorul Eddie Foy III, care a sfătuit-o să-și încerce norocul la Hollywood, unde, de altfel, s-a mutat după absolvire. În 1968, Tolsky și-a făcut debutul TV într-un episod din serialul ”The Second Hundred Years”, urmat de un mic rol într-un episod din Bewitched.

Personajul ei a fost favoritul fanilor

A continuat să obțină roluri în serialele difuzate de ABC, iar cel mai de succes rol rămâne cel din „Here Come the Brides”. Personajul lui Tolsky a fost favoritul fanilor acestui serial, care a durat două sezoane, între anii 1968 și 1970.

„Vocea mea sună ca a unui pui cu hernie”

Tolsky a jucat alături de celebrul actor Rock Hudson în ”Pretty Maids All in a Row” (1971) și de regizorul francez Roger Vadim. De asemenea, actrița a fost invitată frecvent la ”The New Bill Cosby Show între anii 1972-1973”.

Într-un interviu acordat în 1969, actrița a declarat pentru TV Guide că vocea ei sună ca a „unui pui cu hernie”.

„Mi-am dat seama cu mult timp în urmă că bărbații nu întorc capul după mine, nu gâfâie și nu înnebunesc văzându-mă. Dar, cel puțin nu sunt îngrijorată că împlinesc 40 de ani”, spunea ea.