Ileana Stana Ionescu nu mai este persoană publică. S-a retras definitiv din lumina reflectoarelor

Ileana Stana Ionescu nu mai este persoană publică. S-a retras definitiv din lumina reflectoarelor. Ajunsă la onorabila vărstă de 87 de ani, marea actriță a decis că cel mai bine pentru ea să își încheie activitatea.

„Vine o vreme când trebuie să știi să te retragi, să faci definitiv un pas în spate pentru ca publicul să-și amintească de tine in zilele cele bune, nu îmbătrânit și chinuit de gânduri. La 87 de ani nu prea mai ai ce să dovedești celor din jur sau ție însăți! Nici nu prea mai ai ce sa arăți. Nu mai sunt cum eram, nu mai arăt cum arătam. Îmi doresc ca publicul să mă țină minte așa cum eram înainte, de aceea am dispărut. Am avut parte de mulți parteneri de seamă în cariera mea, dar doi au fost deosebiți. Este vorba despre Mișu Fotino și Dem Radulescu. Cu primul am jucat zeci de cuplete la televiziune, cu Bibanul, în filme de neuitat. Glumind, îmi spunea deseori că spectatorii și telespectatorii se vor sătura de fețele noastre”, a declarat ea pentru CANCAN.

Conform ei, „nimic nu e ușor în viață”, iar tot ceea ce a făcut, a făcut cu pasiune în cele mai multe dintre ocazii.

„Astăzi, când ne revedem la televizor, eu și soțul meu, Andrei Ionescu, deseori nici nu ne mai uităm la piesa de teatru sau la filmul propus. Încă știm replicile pe dinafară, dar în același timp există încă și bucuria lucrului bine făcut”, a adăugat ea.

Destinul a făcut ca ea și soțul ei să locuiască, acum, în Pipera (București), într-un cartier nou, unde străzile poartă denumirea unor actori celebri și regizori cunoscuți.

„Ne-am tot mutat, dar în ultimii ani. Destinul a făcut ca eu și soțul meu să locuim astăzi între străzile și , undeva in Pipera, într-un cartier nou cu străzi cu nume de actori celebri. Noi stăm pe X, după numele cunoscutului regizor, dar cu Petruț a fost multă vreme coleg soțul meu, în timp ce eu cu am avut epoca noastră de glorie!”, a dezvăluit vedeta.

Cum s-au cunoscut Ileana Stana Ionescu și Andrei Ionescu?

Ileana Stana Ionescu și Andrei Ionescu, soțul ei, s-au cunoscut la Reșița, județul Caraș-Severin. Destinele lor s-au intersectat când ea interpreta primul rol din cariera sa. La doar 19 ani, a jucat în spectacolul „Şcoala femeilor“. Andrei Ionescu îi era coleg de distribuţie. Dragostea lor a crescut în timp.

„Eu eram amoreza, el amorezul şi uite aşa a început, pe loc, povestea noastră de iubire. M-am îndrăgostit de soţul meu de la început. Chiar în piesa în care am jucat. Eu sunt o fire pătimaşă, explozivă, agitată, în timp ce el este foarte liniştit, calm. Probabil de aici şi legătura noastră foarte puternică!“, povestea vedeta pentru revista „Tango / Marea dragoste”.

„Noi doi suntem una și aceeași ființă. Am avut o mare şansă, care ne-a protejat pe amândoi. Dragostea, înţelepciunea şi prietenia au stat la baza relaţiei noastre. Soţul meu are un mare merit, e un tip echilibrat, înţelept, mai calm, eu sunt mai explozivă. Suntem unul şi acelaşi, ca şi când am fi celălalt. Avem foarte multe lucruri comune, cred că acesta e secretul căsniciei noastre”, a spus ea în alt interviu.