Pe măsură ce situația devine tot mai încordată, iată cum ar arăta un război american cu China, conform expertului Harry J. Kazianis, de la Korean Studies at the Center for the National Interest, analist al ”National Interest”. Comentariile sale au fost făcute într-un dialog cu jurnalistul Tucker Carlson.

Întrebat cum ar putea răspunde China la afrontul pe care îl vede în vizita șefei Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, în Taiwan, Kazianis a avertizat că Beijing-ul ar trebui luat în serios.

Chinezii nu blufează deloc! Au mii de rachete

Acesta nu este un simplu zăngănit de săbii, iar încercarea SUA de „diplomație cu canoniera” din secolul 21, de a trimite portavioane în regiune, nu mai este elementul de descurajare care a fost cândva, susține el.

”Chinezii nu blufează deloc”, a explicat Kazianis.

„De 30 de ani s-au pregătit pentru un astfel de scenariu. Ei au mii de rachete de croazieră balistice, rachete hipersonice, rachete ucigașe. În anii 95-96, am avut o situație similară cu China, când președintele Taiwanului a vrut să se întoarcă la Universitatea Cornell. Am avut o criză similară, dar la acea vreme Statele Unite erau superputerea militară a lumii”, a explicat el.

SUA nu e pregătită pentru un război major cu China

Expertul spune că, în timp ce China s-a pregătit în ultimele trei decenii pentru un război major, Statele Unite nu au făcut-o.

„Dacă va exista vreodată un război între Statele Unite și China, primul lucru pe care îl vor face ar fi să atace cu ”ceva neașteptat”, a avertizat Kazianis.

Ne vor distruge portavioanele, ne vor anihila toate bazele din Asia

„Vor să ne distrugă sateliții pe orbită și probabil ne vor distruge echipamentele de comunicații”, a subliniat el.

Un astfel de război nu ar semăna deloc cu conflictele din Afganistan sau Irak, care nu au afectat majoritatea americanilor. Un război cu China ar avea un impact direct asupra fiecărui cetățean american.

”Nu ne vom mai lupta cu probleme transgender pe TikTok, deoarece TikTok nu va mai funcționa în Statele Unite. Apoi ne vor distruge portavioanele, ne vor anihila toate bazele din Asia”, a explicat Kazianis.

„11 septembrie a dovedit că se poate întâmpla orice, iar China arată că această amenințare este foarte reală”, a mai avertizat Kazianis.

America, blocată într-o mentalitate din timpul Războiului Rece

Expertul mai spune că America este blocată într-o mentalitate din timpul Războiului Rece. ”Persistă această idee că noi suntem puterea hegemonică dominantă. Mare parte din politica noastră externă pare să se fi blocat în anii 1990: Statele Unite sunt atotputernice și pot face orice și nimic nu ni se poate întâmpla. Credem că avem Atlanticul, Pacificul, Canada și Mexicul și nimeni și nimic nu poate pătrunde în spațiul nostru. Cred că 11 septembrie a dovedit că orice se poate întâmpla. China arată că amenințarea este foarte reală. Iar noi nu suntem pregătiți pentru asta”, consideră Kazianis.