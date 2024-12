Care este legătura dintre consumul scăzut de fructe și legume și depresie?

Un studiu condus de Centrul pentru Îmbătrânirea Sănătoasă a Creierului (CHeBA) din cadrul UNSW Sydney a constatat că mâncatul mai multor fructe și legume poate contribui la reducerea depresiei la adulții cu vârsta de peste 45 de ani.

Cercetarea, care a evaluat asociațiile dintre consumul de fructe și legume și simptomele depresive pe parcursul a 11 ani, a implicat 3482 de gemeni din Australia, Danemarca, Suedia și SUA. Rezultatele au arătat că un consum mai mare de fructe și legume a fost asociat cu simptome mai scăzute de depresie în timp.

Tulburările depresive contribuie în mod semnificativ la povara bolii

Tulburările depresive contribuie în mod semnificativ la povara bolii la adulții cu vârsta de peste 55 de ani, variind de la depresia ușoară care nu atinge pragul diagnosticului clinic, dar afectează totuși calitatea vieții, până la tulburarea depresivă majoră severă.

ersoanele cu depresie majoră prezintă niveluri mai ridicate de markeri proinflamatori, de stres oxidativ și niveluri diminuate de markeri antioxidanți în comparație cu persoanele sănătoase.

Studiul a colectat date din studii longitudinale cu gemeni, inclusiv CHeBA’s Older Australian Twins Study, Minnesota Twin Study of Adult Development and Aging, Middle Age Danish Twins Study și The Swedish Adoption/Twin Study of Aging. Participanții trebuiau să aibă peste 45 de ani la momentul inițial, cu date de referință privind consumul de fructe și legume, date de referință privind depresia și date de urmărire privind depresia.

Beneficiul consumului de fructe și legume

Relația benefică dintre consumul de fructe și legume și depresie se datorează cel mai probabil nivelului ridicat de fibre alimentare, vitamine și micronutrienți. Consumul de fructe și legume pare, de asemenea, să aibă un impact pozitiv asupra compoziției microbiomului intestinal și să protejeze împotriva daunelor oxidative ale creierului.

Importanța microbiomului intestinal și influența sa potențială asupra depresiei ca rezultat al inflamației sunt din ce în ce mai bine înțelese.