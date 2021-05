În cuvinte puține, avem de a face cu un program de 3 ani conceput pentru a stimula potențialul cursanțior și pentru a le dezvolta aptitudini manageriale și pentru a le oferi oportunități pentru o carieră cu deschidere internațională.

Potențiali lideri

Mars Leadership Experience se bazează pe o logică pe cât de simplă pe atât de eficientă : fiecare candidat este un potențial lider. De aceea, aici, absolvenții au șansa de a se implica imediat în activitatea companiei. Încă de la începutul programului, condidatului i se dau responsabilități importante, proiecte și roluri cu expunere atât pe plan local, cât și internațional. Producătorul global caută viitorii membri ai echipei sale de conducere și se așteaptă ca participanții să se implice pe deplin în procesul de luare a deciziilor și să găsească modalități prin care Asociații, așa cum Mars îi numește pe angajații săi, să lucreze mai inteligent și să fie mereu peste concurență.

Tineri români, la atac!

“ MLE este un program de top, selectiv în ceea ce priveşte competentele şi dorinţa absolvenţilor de a face parte dintr-un program care oferă anual oportunitatea absolvenţilor ambiţioşi de a se bucura de întreaga atenţie şi dedicare a companiei noastre pentru a-şi dezvolta abilităţile de lideri globali”, a decarat, pentru Capital, Arman Sutbayev, Mars Multisales Market Director România. ”Suntem mândri de acest program pentru că este unic, oferind absolvenţilor experienţă practică, aceştia fiind implicaţi încă din prima zi în procesul decizional. De asemenea, aş vrea, pe această cale, să fac un apel către absolvenţii din România să profite de această şansă fantastică de începe o altfel de carieră. Spre exemplu, dintre absolvenţii programului MLE din 2017, în prezent 5 se numără printre senior leaders în cadrul Mars Multisales. Un proaspăt absolvent în echipă aduce un plus de energie companiei şi este o experienţă extraordinară să ghidezi un nou talent pentru a ne ajuta să construim lumea pe care ne-o dorim mâine“, a mai precizat Sutbayev.

Avantaje, dar și determinare

Se impun câteva precizări. Absolventul începe programul de trei ani în Praga sau București, unde petrece primul an. Ulterior, după finalizarea cu succes a acestei etape, va avea oportunitatea de a se muta pe o altă piață, având sprijinul deplin al companiei atât cu relocarea, cât și cu acomodarea. Dar, candidatul nu va fi singur. Pe lângă alți membri ai echipei care să-l susțină, va avea și un mentor – un senior manager, un buddy – un absolvent care a ocupat recent aceeași poziție. Cu zic cei din companie, ”dacă îţi plac provocările şi vrei să ieşi din zona de confort pentru a te dezvolta, programul MLE este cea mai bună opţiune“. Programul este, însă, conceput astfel încât absolventul să aibă experiență nu doar pe piețe diferite, ci și în diverse funcții, echipe, țări și produse, pe măsură ce activează în diferite țări. După terminarea programului, absolventul se transferă într-o poziție permanentă, iar decizia asupra locului unde va dori să-și desfășoare activitatea îi aparține aproape în totalitate. De reținut, pentru a aplica cu succes la program, dar și pentru reușita în următorii ani, absolventul trebuie să fie gata să-și asume responsabilități cu consecințe reale, el trebuie să fie un bun comunicator, dispus să împărtășească idei noi și modalități prin care pot fi puse în practică, dar și să asculte ideile celorlalți Asociați.

Istorie recentă

Mars Leadership Experience a debutat în 2014 cu 50 de aplicanţi din care au fost recrutați 7-8 absolvenţi. Până la acest moment au fost per total 64 de trainees în cadrul programului, având 23 de naţionalităţi diferite. Deși locurile disponibile în program sunt limitate, astfel încât compania să le poată oferi absolvenților admiși toată susținerea de care au nevoie, interesul este unul ridicat. De exemplu, la nivelul organizației Mara Multisales, în 2019 au fost 2500 de înscrieri din care s-au recrutat 16, iar în 2020 au fost 2180 de aplicanţi şi au fost recrutați 6. În prezent, în cadrul programului sunt 20 de trainees (în anul 1 sunt 6, în anul 2 sunt 9 şi în anul 3 sunt 5). Iată și lista celor 23 de țări din care provin cei 20 de trainees: Australia, Elveţia, Rusia, Franța, Turcia, SUA, Ucraina, Germania, Ungaria, România, Grecia, Africa de Sud, Slovenia, Bulgaria, Lituania, Macedonia, Suedia, Danemarca, Italia, Belgia, Portugalia, Spania, Austria şi Irlanda. Sinem Brun, în prezent parte din programul MLE, în cel de-al doilea an în biroul din Praga al Mars, descrie experienţa ca o oportunitate uriașă de dezvoltare atât profesională, cât şi personală. “Am hotărât să aplic pentru acest program deoarece am vrut să experimentez mediul de afaceri prin această posibilitate unică, de a lucra nu doar pe trei pieţe diferite dar și pe trei funcții diferite în cei trei ani de program. În plus faţă de aşteptările de a mă dezvolta pe plan profesional, am fost uimită de timpul şi efortul depus pentru dezvoltarea personală a fiecărui Asociat“, a declarat Brun. Nu este câtui de puțin neobișnuit ca absolvenții care își încep cariera la Mars să devină membri ai echipei de conducere. Compania a fost numită în mod repetat unul dintre cele mai bune locuri de muncă multinaționale din Europa în cadrul competiției Great Place to Work.

Ioana Olteanu, participant MLE: ”O experiență incredibilă”

Ioana Olteanu a intrat în Mars Leadership Experience cu multe speranțe, dar realitatea a depășit cu mut visul. “Experiența Mars Leadership Experience a fost una incredibilă din care am avut extraordinar de multe de învăţat. Zi de zi învăţ lucruri noi şi interesante despre leadership de la managerii şi mentorii din jurul meu, dar şi despre lucruri mut mai practice, precum colaborarea cu clienţii sau iniţiative strategice de business. Ceea ce apreciez cel mai mult şi ceea ce, cred eu, diferenţiază programul Mars Leadership Experience de alte programe, este oportunitatea de a cunoaşte şi de a colabora cu alţi Asociaţi de orice nivel, din orice piaţă sau poziţie, ceea ce creează un sentiment de apartenenţa la o mare familie globală care susţine creşterea mutuală”, ne-a spus Ioana Olteanu.