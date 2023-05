,,Eu îmi doresc ca în cabinetele demnitarilor să fie la jumătate de personal”

Marcel Ciolacu a fost întrebat, luni seară, la Antena 3, pe ce s-a ajuns la un consens în coaliţie, pentru reducerea cheltuielilor.

”Pe o mai bună rânduială a cheltuielilor. Haideţi să fim şi corecţi, până la urmă, şefii instituţiilor, miniştrii, trebuie să îşi facă o evaluare. Şi noi, politic, am cerut toţi trei – eu, domnul Kelemen Hunor, domnul Nicolae Ciucă – facem o analiză pe secretarii de stat.

Poate sunt prea mulţi în cabinetele demnitarilor. Eu îmi doresc ca în cabinetele demnitarilor să fie la jumătate de personal, cât sunt acum. Este o abordare corectă. Nu poţi să ceri în continuu numai de la români. Nu măreşte nimeni nicio taxă, niciun impozit. Vă spun foarte clar”, a afirmat liderul PSD.

Preşedintele PSD a recunoscut, de asemenea, că există ”componenta de evaziune fiscală” care trebuie combătută.

Marcel Ciolacu, despre componenta de evaziune fiscală

”Avem şi componenta de evaziune fiscală, pentru că nu s-a făcut digitalizarea ANAF-ului. Nu domnul Heiuş e responsabil, şi noi am avut luceferi, staţi liniştit, nu numai PNL, şi noi am avut la Finanţe. Nu am auzit să vorbească de digitalizare”, a mai declarat Ciolacu.

”Asta e o componentă, faptul că există încă evaziune fiscală. S-a venit cu un pachet consistent de măsuri. De exemplu, tot ce înseamnă cumpărări de bunuri în sistemul privat nu se mai poate face decât pe e-facturare, pe factura electronică.

Tot ce înseamnă produse accizabile pe teritoriul României nu se vor mai putea vinde decât pe e-facturare prin factură electronică, tot ce înseamnă produse cu potenţial de evaziune fiscală cum sunt legume, fructe, flori, minerale, toate se vor face pe factură electronică. Încet-încet acest circuit se va închide”, a adăugat liderul PSD.

Întrebat despre o achiziţie extravagantă la Camera Deputaţilor, Ciolacu susţine că s-a decis că aceasta nu mai este oportună şi nu va fi realizată.

Achizițiile extravagante la Camera Deputaţilor se referă la peste 200 de scaune cu diferite specificaţii, măsuţe de cafea, biblioteci şi alte bunuri.

,,Vă anunţ oficial – deja de o săptămână este aprobat referatul făcut de secretara generală a Camerei Deputaţilor – că nu este oportună această achiziţie (…) După cum ştiţi, nu cumpăr nici măsuţe de cafea, conduc din punct de vedere legislativ Camera Deputaţilor, cu asta se ocupă preşedintele Camerei Deputaţilor, de legislativ (…)

La începutul anului s-a venit cu ideea să se schimbe tot plenul de la Camera Deputaţilor, lucru pe care atât eu, cât şi colegii mei am hotărât că nu este oportun. Sunt astfel de lucruri fiindcă a existat un buget de achiziţii la începutul anului”, a încheiat Marcel Ciolacu.