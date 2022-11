Numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut în primele nouă luni ale anului. Cifre ONRC

Datele centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) arată că cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în următoarele locații:

Municipiul Bucureşti – 22.447. A fost înregistrat un plus de 25,46%, comparativ cu ianuarie-septembrie 2021;

– 22.447. A fost înregistrat un plus de 25,46%, comparativ cu ianuarie-septembrie 2021; județul Cluj – 7.474. A fost înregistrat un plus de 13,35%, comparativ cu ianuarie-septembrie 2021;

– 7.474. A fost înregistrat un plus de 13,35%, comparativ cu ianuarie-septembrie 2021; județul Ilfov – 6.207. A fost înregistrat un plus de 16,13%, comparativ cu ianuarie-septembrie 2021;

– 6.207. A fost înregistrat un plus de 16,13%, comparativ cu ianuarie-septembrie 2021; județul Timiş – 5.702. A fost înregistrat un plus de 5,18%, comparativ cu ianuarie-septembrie 2021.

La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat în următoarele locații:

județul Covasna – 738. A fost înregistrată o scădere de 14,39%, față de primele nouă luni din 2021;

– 738. A fost înregistrată o scădere de 14,39%, față de primele nouă luni din 2021; județul Tulcea – 834. A fost înregistrată o scădere de 20,95%, față de primele nouă luni din 2021;

– 834. A fost înregistrată o scădere de 20,95%, față de primele nouă luni din 2021; județul Ialomiţa – 864. A fost înregistrat un plus de 1,41%, față de primele nouă luni din 2021.

De asemenea, datele Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) arată că domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt:

comerţul cu ridicata şi cu amănuntul;

repararea autovehiculelor şi motocicletelor;

activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice;

construcţii.

Numărul firmelor radiate a crescut cu aproape 10%

În altă ordine de idei, datele publicate anterior de ONRC arată că au fost înregistrate până la 46.304 radieri în primele opt luni din 2022. Cele mai multe au fost în municipiul Bucureşti, respectiv 7.457. În acest caz, creșterea este de 9,28%, comparativ cu ianuarie-august 2021.

Pe următoarele locuri se află judeţele Cluj – 2.133 (plus 15,97%), Constanţa – 2.068 (plus 13,25%) şi Timiş – 2.066 (plus 1,62%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Călăraşi – 378 (plus 2,44%), Covasna – 387 (plus 8,10%) şi Ialomiţa – 392 (plus 18,43%).

Creşterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Tulcea (plus 30,38%), Gorj (plus 24,89%) şi Sălaj (plus 23,32%).

În intervalul analizat au fost consemnate scăderi în ceea ce priveşte numărul firmelor radiate în judeţele Caraş-Severin (minus 13,60%), Brăila (minus 9,49%) şi Alba (minus 8,70%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 12.531 (plus 8,24%), construcţii – 4.202 (plus 7,03%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 3.857 (plus 8,65%) şi industria prelucrătoare 3.752 (plus 10,81%).

De asemenea, în august 2022 au fost consemnate 5.297 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (921) şi în judeţele Cluj (251), Constanţa (243), Ilfov (210) şi Timiş (205).