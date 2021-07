Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) vine cu date de ultimă oră. Potrivit sursei citate, numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea a fost, în primele cinci luni din 2021, de 5.249, în creştere cu 25,28% comparativ cu cel din perioada similară a anului trecut.

În ceea ce privește companiile cu cel mai mare procent, cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea în perioada ianuarie-mai 2021 au fost din Bucureşti, respectiv 563 (în creştere cu 38,67% faţă de perioada similară din 2020).

După Capitală următorul județ este Clujul cu 272 firme suspendate (în scădere cu 1,81%%), Bihor – 232 firme (+13,73%) şi Prahova – 212 (+52,52%).

De cealalată parte, la polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 34 (în creştere cu 161,54% faţă de ianuarie-mai 2020), Alba – 38 (-59,14%) şi Tulcea – 40 (minus 6,98%).

În ceea ce privește domeniile de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 1.425 (+25,77%), alte activităţi de servicii – 586 suspendări (+31,69%) şi în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 412 suspendări (+15,7%).

Sursa citată mai precizează că în luna mai 2021 au fost consemnate 1.003 suspendări de firme, cele mai multe în Bucureşti (93) şi în judeţele Cluj (61), Bihor (45) şi Prahova (44).

Numărul firmelor radiate, în creștere cu aproape 50%

Amintim faptul că un lucru similar s-a întâmplat și cu numărul firmelor radiate la nivel naţional. Potrivit ONRC numărul acestora a crescut cu 49,84% în primele cinci luni din 2021, comparativ cu perioada similară a anului trecut, până la 27.126 radieri.

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti – 4.223 (plus 65,54% faţă de ianuarie-mai 2020) şi în judeţele Timiş – 1.273 (plus 70,87%), Constanţa – 1.169 (plus 38,67%) şi Cluj – 1.163 (plus 42,18%), scrie Agerpres.

De cealaltă parte, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 210 (în creştere cu 65,35% faţă de primele cinci luni ale anului trecut), Teleorman – 212 (plus 8,16%) şi Călăraşi – 232 (plus 54,67%).

De menționat este faptul că, creşterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Covasna (plus 96,32%), Alba (plus 96,02%) şi Dâmboviţa (plus 93,51). În perioada analizată nu au fost consemnate scăderi în ceea ce priveşte numărul firmelor radiate.

În ceea ce privește domeniile de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 7.448 (plus 56,04% raportat la ianuarie-mai 2020), agricultură, silvicultură şi pescuit – 2.4.66 (plus 70,19%) şi construcţii – 2.463 (plus 48,82%).

Totodată, în luna mai 2021, au fost consemnate 5.350 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (789) şi în judeţele Timiş (260), Cluj (221) şi Constanţa (218).