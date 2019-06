Comitetul Executiv Naţional al PSD a validat vineri candidaturile pentru funcţiile de preşedinte, preşedinte executiv şi secretar general al partidului. În același timp, conform anunțului făcut de Dăncilă, a fost stabilit modul de desfăşurare a congresului şi modificările la statut. Surprinzător sau nu, președintele PSD va fi ales într-un singur tur.

„Am stabilit modul de desfăşurare a congresului, modificările pe care le vom face în statut şi am validat candidaturile pe cele trei funcţii care vor fi votate mâine în cadrul congresului”, a declarat Viorica Dăncilă, la finalul CExN.

Lista completă a candidaților

Pentru funcţia de preşedinte al PSD sunt înscrise patru persoane, validate de Comitetul Executiv Naţional: Viorica Dăncilă, Şerban Nicolae, Liviu Pleşoianu, Ecaterina Andronescu.

Pentru preşedinte executiv s-au înscris iniţial patru persoane, însă Eugen Teodorovici s-a retras şi au rămas trei candidaturi: Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării Regionale, Daniel Florea, primarul Sectorului 5, şi Sorin Bota.

Pentru funcția de secretar general s-au înscris Codrin Ştefănescu, Gabriel Petrea, Mihai Fifor, Felix Stroe, Robert Cazanciuc, Cătălin Stochiţă şiRodica Nassar, după ce Marius Dunca s-a retras.

Dăncilă anunță alegeri într-un singur tur

„Atunci când am susţinut în Guvern că preşedinţii consiliilor judeţene trebuie aleşi nominal într-un singur tur, pentru că reprezintă votul cetăţenilor, cum susţin de asemenea ca primarii să fie aleşi într-un singur tur, cred că pe aceeaşi logică am mers şi în cadrul congresului. Cel care are voturile cele mai mari este cel care câştigă, pentru că nu aş vrea ca o funcţie politică, ca şi o funcţie în administraţie, să fie obiectul înţelegerii ulterioare şi să exprime încrederea pe care delegaţii în această situaţie o acordă unei persoane sau alta”, a declarat Dăncilă.

Premierul a ținut să precizeze că nu i-a spus niciunui coleg de partid să voteze pe unul sau pe altul dintre candidaţii la funcţiile de preşedinte executiv şi de secretar general, la congresul extraordinar.

„Am încredere că vor fi aleşi, dintre colegele şi colegii mei, cei care cred că într-adevăr au credibilitate că vor putea să se impună şi că vor putea contribui în cea mai mare măsură la succesul nostru în alegerile următoare. Nu am vorbit cu niciun coleg, nu am vorbit cu nicio colegă să îi spun că vrem să votăm pe unul sau pe celălalt. Consider că trebuie să fie o competiţie deschisă, o competiţie corectă şi vă asigur că am luat toate măsurile pentru ca competiţia în cadrul partidului să fie una strictă, corectă, astfel încât să nu existe niciun semn de întrebare”, a conchis Dăncilă.

