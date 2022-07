Potrivit Bloomberg, în întrega Chină, oamenii care au cumpărat locuințe refuză să mai plătească credite ipotecare pe motiv că dezvoltatorii imobiliari țin pe loc proiectele, escaladând astfel criza imobiliară și riscul datoriilor neperformante pentru bănci.

Cumpărători din cel puțin 20 de orașe au ales să facă acest lucru începând cu data de 12 iulie, din cauza întârzierii proiectelor, pe fondul scăderii prețurilor la imobiliare, susțin analiștii Citigroup Inc. într-un raport de cercetare.

Furtuna care a cuprins sectorul imobiliar chinez afectează acum clasa de mijloc

Refuzul achitării creditelor imobiliare subliniază modul în care furtuna care a cuprins sectorul imobiliar chinez afectează acum clasa de mijloc a țării, reprezentând o amenințare la adresa stabilității sociale.

Sectorul imobiliar al Chinei a fost lovit de o serie de neîndepliniri ale obligaţiilor pentru datoriile internaţionale, cel mai cunoscut caz fiind ”China Evergrande Group”, până de curând dezvoltatorul cu cele mai mari vânzări din ţară, dar care a ajuns cea mai îndatorată companie imobiliară din lume.

Trei dintre primii cinci emitenţi – Evergrande, Kaisa Group şi Sunac China – au intrat deja în default cu obligaţiuni în dolari.

Risc de instabilitate socială

Pe lângă problemele dezvoltatorilor imobiliari, băncile din China trebuie acum să se pregătească acum și pentru neachitarea creditelor de către cumpărătorii de locuințe. Acesta este „un moment critic pentru stabilitatea socială”, spun analiștii Citigroup Inc, adăugând că „renunțarea la achitarea creditelor poate aduce instabilitate socială”.

O scădere a prețurilor locuințelor nu a ajutat cu nimic. Prețurile medii de vânzare a locuințelor, în 2022, au fost în medie cu 15% mai mici decât costurile din ultimii trei ani, potrivit cercetării Citigroup.

Împrumuturile neperformante declanșate de valul de refuzuri privind creditele ipotecare ar putea ajunge până la 561 de miliarde de yuani (83 de miliarde de dolari), aproximativ 1,4% din soldul ipotecar restant, potrivit raportului.

În timp ce impactul general asupra băncilor va fi „gestionabil”, creditorii de stat, inclusiv China Construction Bank, Postal Savings Bank of China Co. și Industrial & Commercial Bank of China Ltd., ar putea avea mai multă expunere la credite ipotecare și ar putea suferi eșecuri pe fondul atenuării sentimentul investitorilor, se mai spune în raport.

Pentru băncile chineze, rata creditelor neperformante a creditelor ipotecare a fost cu mult sub nivelul altor forme de creditare, potrivit autorității de reglementare bancară.

Restricțiile impuse în pandemie reprezintă deja o amenințare pentru industrie

Decizia chinezilor de a refuza să achite creditele ipotecare vine într-un moment în care riscurile generate de restricțiile impuse în pandemie reprezintă o amenințare pentru industrie. Un indice imobilia- cheie a scăzut pentru a treia zi consecutiv, îndreptându-se spre cel mai scăzut nivel din martie.

Sectorul imobiliar al Chinei, în mod tradițional un pilon de creștere, a fost puternic zdruncinat în ultimele luni, determinând autoritățile să ia măsuri suplimentare pentru a stimula cererea de locuințe, afectată puternic de restricțiile impuse în unele dintre cele mai mari orașe ale țării.

În perioada ianuarie-mai, vânzările de proprietăți, în funcție de suprafață, au scăzut în Beijing cu 16,8% față de anul trecut, potrivit biroului local de statistică.