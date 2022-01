Pofticioșii zâmbesc numai la auzul cuvântului „cartofi” și nu-i putem judeca. Din această legumă ieftină putem face o mulțime de preparate gustoase, precum: piure moale și dulce, cartofi prăjiți picanți, cartofi la cuptor crocanți în exterior și pufoși în interior, iar lista continuă.

Coaja de cartofi: medicament natural. E sănătate curată

Chiar dacă sunt adesea criticați de nutriționiști, cartofii au proprietăți medicale. Deși poate părea greu de crezut, coaja cartofului este un medicament oferit de natură. Coaja sa conține pigmenți (flavonoide) cu acțiune antioxidantă și antitumorală, diverse vitamine, fibre alimentare, plus compuși fenolici cu efect de reglaj asupra activității cardiace.

Nu, nu trebuie să mâncăm coaja de cartofi pentru a beneficia de toate vitaminele sale, ci o putem face ceai. Acest ceai se prepară simplu și este gustos. Trebuie doar să spălăm bine cartofii cu apă rece, apoi să-i decojim. Apoi lăsăm coaja să fiarbă 5-10 minute într-o cană cu apă.

După ce e gata, ceaiul trebuie băut pe stomacul gol, cam două căni zilnic. Acest lichid are efecte antireumatice, antitumorale și antiinflamatoare datorită conținutului său bogat de magneziu, potasiu și fier. Dacă totuși această idee nu îți surâde, să știi că rafturile magazinelor sunt pline de legume benefice organismului uman. De exemplu, morcovii, în compoziția lor intră o mulțime de substanțe nutritive.

Morcovii, leguma minune recomandată de medici

Rezultatele unor analize de laborator recente au demonstrat că o persoană care consumă regulat morcovi are un risc scăzut de a dezvolta boli cardiovasculare. Fitonutrienții și antioxidanții acționează împreună pentru a menține sănătatea inimii. De asemenea, betacarotenul din morcov este un puternic antioxidant natural, care ajută organismul uman să lupte împotriva radicalilor liberi și menține buna funcționare a inimii.

În plus, datorită betacarotenului, mineralelor și vitaminelor A, C și K din morcovi, această legumă are diverse efecte pozitive asupra organismului uman. De exemplu, dacă mâncăm des morcovi putem preveni cancerul, să ne menținem sub control glicemia și colesterolul.

De asemenea, acest produs alimentar îmbunătățește memoria și digestia. Așa că elevii pot alege să ronțăie câteva felii de morcovi în perioadele în care se pregătesc pentru examenele importante.