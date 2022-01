O altă legumă celebră primește noi recomandări din partea cadrelor medicale. Fiecare doctor de familie sfătuiește oamenii să cumpere mereu morcovi când trec prin magazine.

Beneficiile uimitoare ale morcovilor. De ce este bine să-i mâncăm des

Nu este un secret pentru nimeni faptul că morcovii au substanțe chimice benefice pentru sănătatea ochilor noștrii. De asemenea, tot în compoziția lor intră alte substanțe nutritive.

Rezultatele unor analize de laborator recent au demonstrat că o persoană care consumă regulat morcovi are un risc scăzut de a dezvolta boli cardiovasculare. Fitonutrienții și antioxidanții acționează împreună pentru a menține sănătatea inimii. De asemenea, betacarotenul din morcov este un puternic antioxidant natural, care ajută organismul uman să lupte împotriva radicalilor liberi și menține buna funcționare a inimii.

În plus, datorită betacarotenului, mineralelor și vitaminelor A, C și K din morcovi, această legumă are diverse efecte pozitive asupra organismului uman. De exemplu, dacă mâncăm des morcovi putem preveni cancerul, să ne menținem sub control glicemia și colesterolul.

De asemenea, acest produs alimentar îmbunătățește memoria și digestia. Așa că elevii pot alege să ronțăie câteva felii de morcovi în perioadele în care se pregătesc pentru examenele importante.

De altfel, domnișoarele ar trebui să știe că morcovul contribuie la menţinerea siluetei, care a devenit puțin rotundă după mesele copioase din decembrie. Această legumă are un conținut scăzut de calorii, așa că poate fi consumată la orice masă.

Sucul de morcovi, ideal pentru detoxifierea de după sărbători

Dacă tot am vorbit despre decembrie, trebuie menționat că pentru a ne putea reveni după mesele copioase de sărbători este nevoie de un plan de detoxifiere complet, format din legume și fructe, care ajută ficatul, bila și splina să-și revină după festin.

De menționat este faptul că ficatul este unul dintre cele mai mari și mai importante organe, cel care ne protejează de efectele toxinelor intrate în organism. În acest context, ficatul trebuie păstrat într-o stare foarte bună de funcționare, iar sucurile de detoxifiere ajută în acest sens.

Rețetă: suc de morcovi

O rețetă delicioasă de suc morcovi și sfeclă roșie se poate obține rapid prin storcător. Adăugăm: 2 morcovi, 2 bucăți sfeclă roșie, 1 lămâie, 1 bulb de molură.

Sucul se consumă imediat ce este gata sau se poate păstra la frigider timp de 24 de ore.