Cod Roșu de furtună în Capitală și în trei județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo de tip Cod Roșu de furtună, ce va viza atât Capitala, cât și localități din județele Ilfov, Giurgiu și Călărași. În aceste zone se vor semnala vijelie puternică, cu rafale de vânt de peste 80-90 km/h, grindină de dimensiuni medii și posibil mari, frecvente descărcări electrice și averse care vor acumula peste 25 l/mp.

„Ne aflăm în Capitală sub incidența alertei generale de Cod Portocaliu cu vijelii de 50-60 de kilometrii pe oră și posibil local averse de 30-40 de litrii pe metru pătrat. Monitorizăm situația pentru că până mâine dimineață la ora 14.00 rămâne în vigoare rămâne în vigoare avertizarea meteorologică de cod portocaliu de vreme rea”, a spus, miercuri seară, Elena Mateescu, directorul general al ANM, relatează Antena 3 CNN.

Guvernul României s-a mobilizat în faţa fenomenelor meteo extreme

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, a convocat recent Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă (CMSU) din cauza avertizărilor meteorologice de Cod Galben, Cod Portocaliu şi Cod Roşu transmise de ANM şi din cauza avertizărilor hidrologice emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

„Am decis convocarea Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență pentru că ne confruntăm cu o situație dificilă din punct de vedere meteo și va trebui să luăm niște decizii. În prezent, aceste fenomene afectează aproape întreaga țară și ne așteptăm și la altele, în special la vijelii, așa cum s-a întâmplat la Oradea, cum s-a întâmplat în Oltenia, în Muntenia.

Așadar, avem doar astăzi opt coduri roșii de tip Now Casting la nivel local și ca să avem o unitate de măsură, trebuie să știm că în întreaga lună iulie am avut în total 115 și doar astăzi am avut opt, ceea ce înseamnă că ne confruntăm cu fenomene extreme pe întreaga suprafață a țării.

Avem viteze mari ale vântului de 90-100 de kilometri, ceea ce înseamnă vijelii puternice, precipitații de 60 de litri pe metru pătrat, grindină, temperaturi foarte ridicate, respectiv 41 de grade la umbră, dar cu temperaturi resimțite de 45-46 de grade, ceea ce înseamnă un disconfort termic foarte mare pentru populație”, a declarat, miercuri seară, Mircea Fechet, potrivit sursei citate anterior.

„Am convocat și colegii de la Apele Române și de la I.N.H.G.A. pentru că în situația în care avem ploi abundente și foarte localizate există risc de viituri puternice locale. Colegii sunt în alertă.

De asemenea, în legătură cu fenomenele meteo extreme este foarte important ca populația să fie alertată în timp util, să ne asigurăm că ANM-ul transmite către sistemul RO-ALERT informații în timp real pentru ca populația să poată fi prevenită. Iar în legătură cu canicula, aici bineînțeles că fiecare administrație publică locală, în funcție de cât de afectată este zona respectivă, dispune de măsuri pentru populație”, a adăugat el.