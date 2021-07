Nu există act guvernamental pentru dosarul Roșia Montană depus la UNESCO

Publicația Lumea Justiției a intrat în posesia dosarului Roșia Montană depus la UNESCO. Acest dosar a fost depus în perioada în care Dacian Cioloș era premierul României, așadar ar fi trebuit să existe un act guvernamental, precum un memorandum sau o hotărâre de Guvern, care să fie la baza acestui dosar.

Cu toate acestea, spun jurnaliștii publicației anterior menționate, nu există un astfel de act. Există însă o semnătură a lui Dacian Cioloș dar acesta nu a semnat ca reprezentant al Statului Român.

Este de menționat faptul că, după plecarea lui Dacian Cioloș din fruntea Guvernului, Ministerul Culturii a atras atenția asupra lipsei acestui document.

”Dosarul nu fusese aprobat la nivel de prim-ministru”

Sursa anterior citată mai arată că, la vremea respectivă, Cătălina Pîrvu, consilier la Direcția Relații Internaționale și Afaceri Europene din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, a formulat un punct de vedere în care notează că dosarul Roșia Montană nu fusese aprobat la nivel de prim-ministru, cu toate că există semnătura lui Dacian Cioloș.

Consilierul a mai arătat că ”nici ministerele in competenta carora se afla cele mai importante aspecte incluse in dosar (aspecte strategice, juridice, financiare, economice, etc.) nu au avizat depunerea acestuia la UNESCO”.

Menționăm că pentru depunerea acestui dosar la UNESCO era necesar avizul Ministerului Afacerilor Externe, aviz pe care MAE a refuzat să îl dea. Pe lângă acest minister, era nevoie și de avizul Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Economiei, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Energiei, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Având în vedere că nu există un aviz de la aceste ministere, nici memorandum în acest sens, a fost trimisă o adresă directorului Centrului Patrimoniului Mondial UNESCO. Adresa a fost înregistrată la Cabinetul ministrului Culturii și spune ”în mod fals că trimiterea dosarului la UNESCU ar fi fost asumată de Guvernul României”.