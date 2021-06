Pentru prima dată după mandatul lui Harry Truman, America a înregistrat mai multe exporturi de energie decât importuri.

Premieră în SUA

Acum, conform planului climatic al președintelui Biden, America va descuraja independența energetică a SUA, începând cu suspendarea permiselor federale de petrol și gaze, continuând cu oprirea fracturării hidraulice și anularea conductei Keystone XL.

Conform planului lui Biden de a lăsa economiile americane „libere” de combustibili fosili, vor fi date uitării cerințele masive de energie ale companiilor aeriene, navelor de croazieră și navelor comerciale.

Același lucru se va întămpla cu industria medicală, industria electronică și a comunicațiilor, care depind în totalitate de produsele fabricate din derivați din petrol.

Abandonarea combustibililor fosili ar inversa progresele făcute în ultimele secole

Abandonarea combustibililor fosili ar inversa o mare parte din progresele făcute în ultimele secole. Inventarea automobilului, avioanelor și utilizarea petrolului, la începutul anilor 1900, au condus la Revoluția Industrială și la victorii în cele două Războaie Mondiale.

Țările care azi sunt mai bogate și mai puternice ai peste 6.000 de produse care nu existau acum câteva sute de ani, toate fabricate din derivați de petrol.

În ultimele două secole, prosperitatea în țările mai bogate a fost dată și de utilizarea combustibililor fosili. Astfel s-a redus mortalitatea infantilă, ni s-a permis să ne mutăm oriunde în lume cu ajutorul avioanelor, trenurilor și vehiculelor și s-a diminuat numărul deceselor cauzate de vreme.

Putem vedea cu ușurință ce se întîmplă în absența combustibililor fosili doar aruncînd un ochi la cele mai sărace țări din lume.

Fără mii de produse din derivați ai petrolului aici există 11 milioane de copii care mor anual. Multe țări în curs de dezvoltare nu au un acces minim la acele produse din derivați de petrol de care se bucură țările bogate și sănătoase.

Vor fi afectate medicina modernă, agricultura și capacitatea de a face față dezastrelor naturale

Dacă activista suedeză de mediu Greta Thunberg, diagnosticată cu Asperger, autism și tulburare obsesiv-compulsivă, și adepții ei și-ar face temele, în loc să discute despre schimbările climatice, probabil ar fi aflat că țările în curs de dezvoltare, care încă nu au aderat la revoluția industrială, pierd câteva lucruri esențiale pe care combustibilii fosili le-au adus omenirii.

Reducerea utilizării combustibililor fosili ar afecta negativ medicina modernă, agricultura, longevitatea și capacitatea noastră de a face față dezastrelor naturale.

Energiile regenerabile au un rol în utilizarea energiei electrice intermitente, dar trebuie să luăm în considerare ce pot face și ce nu pot face.

Știința arată că eolienele și parcurile solare pot genera electricitate intermitentă în condiții meteorologice favorabile. Dar nu pot fabrica derivații de petrol care stau la baza acelor mii de produse pe care le considerăm acum ca făcând parte din viața noastră.

Singură, electricitatea nu poate sprijini armata, industria medicală, companiile aeriene, navele, cisternele, transportul de containere, infrastructurile de transport și programul spațial.

Mii de produse pe care nu le aveam înainte de 1900 sunt fabricate din derivați din petrol. Electricitatea nu poate produce singură nici portavioane, corăbii, distrugătoare, submarine, avioane, tancuri, armament și echipamente de comunicații și telemetrie.

În timpul pandemiei, am trăit toți ca în anii 1800: fără sisteme de transport și nevoia combustibililor, DAR și aici intervine un DAR cu D mare, am reușit să supraviețuim carantinei deoarece am beneficiat de toate acele produse derivate care au produs toate echipamentele medicale critice. De la sistemele cu ultrasunete și ventilatoarele mecanice pînă la medicamente, măști, mănuși, săpun și dezinfectanți.

Toate aceste produse pornesc de la țiței sau, după cum scria Wall Street Journal: „Big Oil to the Coronavirus Rescue”. Vaccinurile trebuie ținute în frigidere, iar acestea au nevoie de energie electrică.

Energia ieftină, fiabilă, accesibilă și produsele din combustibili fosili salvează vieți și rămân una dintre cele mai bune căi pentru țările sărace de a ieși din sărăcie.