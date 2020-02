Feli lanseaza „Sus pe munte”, a patra felie din jurnalul ei muzical #Felidinpoveste, in care vorbeste despre prima noapte de dragoste si intaia noapte de familie. Dupa marturiile in vers si muzica pe care le-a facut odata cu lansarile de succes „Omule, deschide ochii”, „Cand rasare soarele” si „Frunze cad”, Feli a simtit sa spuna celor care ii asculta muzica povestea plina de pasiune a inceputului de viata de familie care i-a schimbat si infrumusetat cu totul viata.

„Este o felie intima pe care mi-am dorit mult sa o spun in jurnalul meu muzical, pentru ca este coplesitor cand te intalnesti cu iubirea de parca ar fi pentru prima data cand simti asta, pentru ca nimic din ce a fost pana acum nu seamana ca intensitate si esenta. „Sus pe munte” este locul cel mai frumos in care poate sa te aduca iubirea, locul acela senin, plin de pasiune din care poti incepe sa desenezi cel mai frumos viitor cu putinta pentru sufletul si viata ta.”, spune Feli povestea din spatele feliei pasionale de jurnal „Sus pe munte”.

Poveste de om mare, cu suflet fierbinte de adolescent, „Sus pe munte” are ca sound si vers, asemeni „feliilor” de viata lansate pana acum, inspiratie din folclorul romanesc pe care artista Feli il adora si din care se „hraneste” cu nesat: „Intreg jurnalul muzical #Felidinpoveste este un proiect cu inspiratie folclorica, pentru ca eu simt ca inima oricarui roman pulseaza la modul autentic in acest sound.”, marturiseste artista fascinata de muza ei in muzica, Maria Tanase.

Co-productie HaHaHa Production si CatMusic, cu muzica facuta de Feli, Florin Boka, Serban Cazan, Lucian Nagy si cu versurile scrise de Feli, „Sus pe munte” dezvaluie o latura intima si curajoasa a personalitatii lui Feli prea putin stiuta pana acum: „Ne tot ferim sa spunem lucruri de oameni mari, ne ferim sa ne marturisim dragostea in felul in care o simtim, ascundem lucruri esentiale despre viata in doi de parca ele nu ar exista, cand de fapt ele ne fac sa ne simtim vii si cu sens. Inceputul unei povesti in doi este atat de plina de sentimente si atat de insemnata mai ales atunci cand ajunge sa fie o poveste de trei, incat este esential sa o spunem, fiecare cum putem mai bine, eu am ales sa fac asta prin vers si cant, restul lumii sa o faca asa cum alege, dar sa o exprime, ca e pacat sa ramana nemarturisita!”, declara cu convingere artista completa Feli ale carei piese o reprezinta 100%, pentru ca sunt bucati din sufletul si viata ei.

