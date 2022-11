Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost ales vicepreședinte al Internaționalei Socialiste. „Stânga românească și PSD au primit o nouă recunoaștere internațională”, a scris liderul PSD sâmbătă pe Facebook.

De asemenea, Marcel Ciolacu mai spune că alegerea lui este o nouă recunoaștere la nivel internațional a Partidului Social Democrat, după ce, în această toamnă, PSD a obținut un post de vicepreședinte în conducerea PES prin europarlamentarul Victor Negrescu.

Marcel Ciolacu, ales vicepreședinte al Internaționalei Socialiste

„Stânga românească și PSD au primit o nouă recunoaștere internațională!

Îi mulțumesc premierului spaniol Pedro Sanchez pentru încrederea pe care mi-a acordat-o pentru a fi alături de domnia sa în următorul mandat pe care îl va avea ca președinte al Internaționalei Socialiste.

Acest post de #vicepreședinte la nivelul Europei Centrale și de Est mă onorează și se datorează eforturilor făcute de #PSD, de toți colegii mei, în ultimii ani, în interiorul familiei noastre politice social-democrate.

Este o nouă recunoaștere la nivel internațional a Partidului Social Democrat, după ce, în această toamnă, am obținut un post de vicepreședinte în conducerea #PES prin europarlamentarul Victor Negrescu.

Rămâne cum am stabilit: PSD este partidul care a integrat România în #UE și #NATO. Cu PSD la guvernare se ridică #MCV și avem o șansă foarte bună să aderăm la Schengen.

Vom continua să fim aproape de toți colegii noștri social-democrați europeni pentru îndeplinirea obiectivelor noastre naționale alături și prin #InternationalaSocialista. Uniți și puternici pentru #România!”, a scris președintele PSD, Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook.

Marcel Ciolacu, întâlnire importantă cu un oficial spaniol

Pe 24 noiembrie, președintele PSD, Marcel Ciolacu, s-a întâlnit cu Meritxell Batet Lamaña, Președintele Congresului Deputaților din Regatul Spaniei. Liderul PSD a ținut să îi mulțumescă oficialului spaniol pentru sprijinul pe care Spania i l-a acordat României în procesul de aderare la Schengen.

„I-am mulțumit astăzi doamnei Meritxell Batet Lamaña, Președintele Congresului Deputaților din Regatul Spaniei, pentru sprijinul constant al Spaniei în ceea ce privește aderarea României la spațiul Schengen. Am salutat, de asemenea, prezența tot mai mare a investitorilor spanioli în România, ceea ce confirmă faptul că România a devenit o țară extrem de atractivă pentru investiții noi. La fel de important, am apreciat acțiunile autorităților spaniole pentru integrarea comunității românești și am asigurat-o de întreg sprijinul instituțiilor din România în a identifica cele mai bune soluții pentru românii care și-au întemeiat familii și cariere în Spania.”, a scris Marcel Ciolacu pe pagina de Facebook.