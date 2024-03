Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan afirmă că președintele Klaus Iohannis se numără printre liderii cu șanse de a obține o funcție europeană importantă după alegerile europarlamentare din luna iunie. Mureșan nu exclude posibilitatea ca Iohannis să devină președintele Consiliului European, ca rezultat al negocierilor dintre familii politice. „Cum este perceput președintele României la nivel european? Este văzut ca un lider care a orientat România către Europa în ultimii 10 ani”, a explicat Mureșan la Prima TV.

Eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PPE, a fost întrebat în cadrul emisiunii Insider Politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă președintele Klaus Iohannis are perspective de a obține o funcție europeană.

„Consider că are șanse. La începutul unei astfel de competiții, politicienii sunt împărțiți în două categorii: cei cu șanse și cei fără șanse. Lista politicienilor români care nu vor avea niciodată șanse la o funcție de conducere la nivel european este lungă. Președintele României se numără printre cei cu șanse. Cum este privit președintele României la nivel european? Este perceput ca un lider care a orientat România către Europa în ultimii 10 ani. În contrast cu Ungaria, în contrast cu Polonia, România a fost ferm de partea Ucrainei, am susținut Ucraina de la începutul conflictului, am fost principalul susținător al apropierea Republicii Moldova de UE, deci în termeni europeni, a fost și rămâne un actor de încredere, de aceea are șanse. Mai mulți indivizi vizează mai multe poziții. Cine va ocupa exact care poziție, vom afla după alegerile europarlamentare, nu mai devreme. Pot să spun că are șanse la o funcție importantă”, a declarat Siegfried Mureșan.