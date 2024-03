Fostul premier Victor Ponta a afirmat că nu îi place de niciunul dintre cei doi candidați la șefia NATO, Klaus Iohannis și Mark Route. El a spus, la România TV, că nu știe dacă președintele a fost în linie cu nevoile românilor și că nemulțumirea românilor față de Iohannis nu contează în cadrul NATO. Ponta este de părere că Iohannis a acționat în interesul său personal. Fostul premier a concluzionat că nu îi pasă de Iohannis, ci de starea fericită a românilor.

„Mie nu îmi place de Iohannis, dar nici Route nu-mi place. Ce spune fostul amabasador spune un lucru adevarat, domnul Iohannis intotdeauna a fost in linia SUA, ceea nu e un lucru rau. Daca vrei sa fii in NATO nu poti sa te certi cu SUA. Nu stiu daca a fost in linia cu ce le trebuia romanilor. Faptul că romanii nu sunt multumiti de Iohannis nu conteaza la NATO. El a facut ce trebuie, nu pentru noi, dar a facut ce trebuie. Ce avantaj o să fie pentru România? Acum domnul Iohannis la NATO nu o să aprobe să ne dea ceva, o să aprobe sa ne ia ceva. Domnul Iohannis e un om norocos, întodeauna a fost sef, s-a născut sef si va muri sef. Nu faptul că e Iohannis la NATO mă linisteste, ci că sunt americani la Kogălniceanu, nu o să ne atace niciodată rusii. Domnul Iohannis e genial în a-și promova propriul interes, il apreciez pentru asta. Lui ii e bine, noua celorlalți poate sa ne fie putin mai bine? In afara ca ne-am imprumutat cu 100 si ceva de milioane, România educată, nu, vize, nu. Eu as vrea sa stiu cum le va fi romanilor mai bine? De el nu mi-e grija, e un roman fericit” a spus fostul premier.