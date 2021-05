Suma ar depăşi jumătate de milion de lire sterline pe parcursul unui an de zile, începând cu ianuarie 2020, se arată într-o analiză publicată de Politico.eu. Printre companiile care au plătit aceşti bani către așa-zisele Grupuri Parlamentare Multipartizane (All-Party Parliamentary Groups) se numără Facebook, Google, TikTok sau Huawei.

Grupurile Parlamentare Multipartizane nu au un statut oficial în Parlamentul de la Londra

Din Grupurile Parlamentare Multipartizane fac parte membri ai Camerei Comunelor și ai Camerei Lorzilor, dar poate fi vorba şi despre persoane sau organizații care nu au legătură cu legislativul britanic.

Grupurile nu au un statut oficial în Parlament şi există, practic, pentru a permite legiuitorilor să se „alăture unui grup pentru a urmări un subiect de interes”. Este totuşi binecunoscut, de multă vreme, că ele sunt o modalitate în care lobby-iştii pot ajunge la parlamentarii britanici.

Până acum, nu există vreo dovadă a unor ilegalităţi sau a încălcării unor reguli de conduită. “Industria” britanică de lobby a intrat însă puternic în lumina reflectoarelor după dezvăluirile privind încercările fostului premier David Cameron de a influența miniștri în numele companiei financiare Greensill Capital.

Datele oficiale ale Parlamentului britanic indică faptul că, anul trecut, au fost declarate donaţii de către Grupuri Parlamentare Multipartizane ce aveau ca domeniu de activitate sectorul tech și media în valoare de 551.499 de lire sterline.

Activitatea şi influenţa PICTFOR

PICTFOR (Parliamentary Internet, Communications and Technology Forum) este unul dintre cele mai active şi mai bine finanţate astfel de grupuri. PICTFOR are 24 de membri parlamentari, lorzi și deputați, dar și giganţi IT precum Google, Amazon, Huawei, TikTok şi Sky.

“Reunim parlamentari din toate partidele, din ambele camere și persoane-cheie din sectoare de internet, comunicații și tehnologie pentru a dezbate cele mai presante probleme ale zilelor de astăzi și mâine”, stă scris pe site-ul oficial al grupului.

“Cu ajutorul PICTFOR, parlamentarii pot pune întrebări experților și membrilor de ONG-uri, cercetătorilor și organizațiilor caritabile pentru a îi ajuta să își desfășoarea activitatea legislativă. Aceste întâlniri sunt utile și legitime, însă ele trebuie organizate, iar din acest motiv avem un secretariat finanțat prin sponsorizări. Sponsorii noștri nu pot să ne dicteze ce să facem, însă”, declară parlamentarul care conduce PICTFOR.

Fondurile primite de aceste grupuri sunt „dincolo de posibilitățile cetățenilor obișnuiți și chiar unor grupuri mai mari care organizează campanii. Există întrebarea legitimă referitoare la cumpărarea influenței politice de către Big Tech”, afirmă Steve Goodrich, Transparency International.

Sursa foto: Dreamstime