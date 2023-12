A fost demarat procesul de numire ai noilor membri ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Cu mandatele expirate în luna noiembrie, Parlamentul a inițiat procedurile parlamentare. Plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului pentru numirea acestora este programat pe data de 18 decembrie.

În acest context, au apărut deja primele nume care ar putea prelua președinția ASF.

Cine ar putea fi noul președinte al ASF?

Procedura în sine implică depunerea candidaturilor până vineri, 15 decembrie, la ora 14:00, urmată de audierea și avizarea în comisii până în data de 18 decembrie, la ora 13:00. Decizia finală privind noii membri ai ASF va fi luată în plenul Parlamentului în aceeași zi, la ora 14:30.

Surse politice spun că printre numele vehiculate la șefia ASF se numără Alexandru Petrescu. El e actualul președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), fost director al Poștei Române și fost ministru al Economiei.

Prim-vicepreședinte al ASF ar urma să fie Sorin Cristinel Mititelu. El este absolvent al Academiei de Studii Economice și are o experiență de peste 20 de ani în sistemul financiar.

În ceea ce privește vicepreședinții, cei trei ar urma să fie actuali membri în Consiliul ASF. Este vorba despre Ștefan Daniel Armeanu, Aura Gabriela Socol și Ovidiu Răzvan Wlassopol.

Cine este Alexandru Petrescu?

Alexandru Petrescu a fost numit director general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) în anul 2018. În 2015, el a deținut funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.N.C.F.R. Călători S.A.

Cu un an înainte, în 2014, a fost director general și membru al Consiliului de Administrație al C.N. Poșta Română S.A. Tot la Poșta Română, el a fost director executiv la Direcția Strategie și Dezvoltare în 2012. În plus, a ocupat și funcția de președinte al Comisiei pentru Pregătirea și Monitorizarea Procesului de Privatizare la C.N. Poșta Română S.A.

În perioada 2000-2011, Petrescu a ocupat poziții cheie în companii din Marea Britanie, precum KfK Ltd, Chequepoint Ltd și Advanced Payment Solutions Ltd.

De asemenea, a deținut funcția de vicepreședinte al Raphaels Bank din Londra, consolidându-și expertiza în servicii financiare și produse preplătite.

Nu în ultimul rând, CV-ul său mai arată că este membru fondator al Consiliului de Administrație al „Poșta Română Broker de Asigurare”.

A activat și în PSD, fiind vicepreședinte al PSD diaspora.